PETI MANDAT NA MESTU GRADONAČELNIKA LOZNICE: Na sednica Skupštine grada, obornici ponovo dali poverenje Vidoju Petroviću

LOZNICA – Vidoje Petrović, dosadašnji gradonačelnik, ponovo je izabran na tu funkciju i tо mu је peti uzastopni mandat na čelu Loznice, odlučeno je na danas (25.8) održanoj drugoj sednici Skupštine grada. Petrović, koji je i predsednik Gradskog odbora SNS, je od 2004. do 2008. godine bio prvi neposredno izabrani predsednik Opštine Loznica, a od 2008. do 2020. tri puta je uzastopno biran za gradonačelnika.

Predlažući zamenika i članove Gradskog veća, on je ocenio da je ‘’ovo tim koji odlikuje spoj mladosti i iskustva’’.

- Mislim da je upravo takva struktura Gradskog veća najneophodnija ovom gradu kako bismo odgovorili na sve izazove koji su pred nama i nastavili razvojni kontinuitet, pre svega u oblasti privrednog rasta i privređivanja. Loznica jeste grad budućnosti i verujem da ćemo svi mi zajedno zaista umeti i znati da odgovorimo na sve izazove, i da ćemo od Loznice napraviti ne samo mnogo bolje mesto za život, nego da ona za pet do sedam godina bude jedan od deset najbogatijih gradova Srbije – kazao je Petrović.

foto: T. Ilić

Novi saziv je u objedinjenom glasanju podržao Petrovićev predlog da zamenik gradonačelnika bude Marko Vidić, nestranačka ličnost, a izabrani su i novi članovi Gradskog veća. To su dosadašnji zamenik gradonačelnika dr Radovan Divnić, Marko Jovanović, Biljana Filipović, Đorđe Vukmirović, Miroslav Panić, Živko Stefanović, svi sa liste SNS, Dragić Mladenović iz PUPS-a, Vladimir Matić sa liste SPS, i Milan Nedeljković, nestranačka ličnost. Današnjim izborom za gradonačelnika po peti put uzastopno Petrović je postao drugi čovek koji Loznicu vodi u toliko mandata. Do sada je to jedino uspelo Vladimiru T. Filipoviću koji je za predsednika lozničke opštine izabran na prvim demokratskim izborima u Srbiji, 22. avgusta 1920. On je onda u pet mandata, pune dve decenije, odnosno do kraja života, ostao na toj poziciji pobedivši na još četiri izbora. Ni pre ni posle njega niko nije toliko puta biran za prvog čoveka Loznice sve do danas kada je, vek kasnije, svoj peti mandat započeo Vidoje Petrović.

Inače, u Loznici najviše odbornika ima lista ‘’Aleksandar Vučić - Za našu decu’’ koja je dobila 43 od 59 odborničkih mesta koliko ih ima u lokalnom parlamentu. Sledi SPS sa pet mandata, GG ‘’Smelo’’ ima četiri, ‘’Dr Zoran Nikolić - Bolja Srbija’’ tri, a u lokalni parlament ušli su još Zavetnici i SRS koje predstavljaju po dva odbornika.

foto: T. Ilić

