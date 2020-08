DOSADAŠNJI ČELNICI DOBILI NOVE MANDATE: Održana konstitutivna sednica SO Vrnjačka Banja

Na konstitutivnoj sednici Skupštine opštine Vrnjačka Banja dosadašnje rukovodstvo dobilo je poverenje da i naredne četiri godine vodi lokalnu samoupravu srpske prestonice banjskog turizma.

Za predsednika SO ponovo je izabran Ivan Radović, koji je šest puta biran za odbornika lokalnog parlamenta, a do izbora za predsednika SO, 2016. godine, obavljao je funkciju zamenika predsednika SO.

Za njegovog zamenika izabran je Dane Stanojčić, koji je i do sada obavljao ovu funkciju, a od 2004. do 2008. godine bio je predsednika Skupštine opštine Vrnjačka Banja, tada kao najmlađi predsednik lokalnog parlamenta u Srbiji. Funkciju sekretara Skupštine i dalje će obavljati Saša Radisavljević, a njegov zamenik će biti Jelena Radović.

foto: Ž.M.

Predsednik Opštine Boban Đurović dobio je treći uzastopni mandat zaredom, a njegov zamenik je Ivan Džatić. koji je tri puta biran za odbornika SO Vrnjačka Banja. U periodu od 2012. do 2016. godine, odnosno do imenovanja u prethodnom mandatu na mesto zamenika predsednika Opštine, Džatić je obavljao funkciju pomoćnika predsednika opštine Vrnjačka Banja.

foto: Ž.M.

Vrnjački odbornici su za članove Opštinskog veća izabrali: Vladana Čeperkovića, za oblast privrede, privatnog preduzetništva i oblast urbanizma, Bojana Tasića, za oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja i praćenje rada predškolskih ustanova, Aleksandru Jevtić, za oblast poljoprivrede i rada mesnih zajednica na seoskom području, Nikolu Trifunovića, za oblast socijalne politike, zaštite životne sredine i oblast ruralnog razvoja, Nenada Manojlovića, za oblast turizma, kulture i informisanja i Dušana Stevanovića zaduženog za oblast sporta, omladine, fizičke kulture i saradnju sa resornim ministarstvom u Vladi Republike Srbije.

foto: Ž.M.

Inače, Koalicija „Aleksandar Vučić - za našu decu“ osvojila je 19 od ukupno 25 mandata, a Lista „Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija Dragan Marković Palma“ 6 odborničkih mandata. Skupština opštine izabrala je i predsednika i članove Odbora za administrativno-mandatna i normativna pitanja.

Ž. M.

