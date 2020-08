ČIM JE SELA NA ZADNJE SEDIŠTE ZNAO SAM DA ĆE BITI SVAŠTA: Taksista Željko pamtiće ovu vožnju do kraja života! JOŠ U ŠOKU

U njegovo vozilo ušlo je četiri putnika, među kojima i trudnica koju su iznenada zadesili porođajni bolovi, a na putu do bolnice na svet je donela devojčicu.

Hitan poziv je stigao nešto posle 17 časova, kada se Željko uputio na zadatu adresu. Kako i sam kaže, po izrazu lica buduće majke, odmah je shvatio da ovo neće biti obična vožnja.

- Čim je žena sela na zadnje sedište ja sam primetio po pomeranju sedišta da će biti svašta i tako je i bilo. Vožnja je trajala 7-8 minuta i kada smo stigli do kapije bolnice, svi putnici su se iskrcali, osim porodilje i mene. Sa hitnog prijema je izašao medicinski tehničar, vrlo vispren momak koji je samo jednim glasnim uzdahom prokomentarisao celu situaciju, jer je beba već bila napolju i primarni porođaj je obavljen na zadnjem sedištu u kolima. Nakon toga su majka i beba prebačeni na krevet i uneti u bolnicu - priča nam Željko.

Iako je sve proteklo u najboljem redu, Željko kaže da u toku vožnje nikome od putnika nije bilo svejedno, te da je pokušao da ih umiri simboličnim pitanjima.

foto: printscreen subotica.com

- Pitao sam da li je ovo prvi porođaj, jer sam shvatio po izrazu majčinog lica da je ovo stvarno jako rizično, a njen suprug je odgovorio da je u pitanju peti porođaj i onda sam malo odahnuo - nastavlja Željko. - Majka nije preterano govorljiva osoba, ali kada sam je pogledao u oči, sve mi je bilo jasno. Ona je potpuni autoritet i apsolutno je valdala situacijom, a porođaj je maltene obavila sama i kao vučica donela na svet novi život.

Za osam godina koliko radi kao taksista, naš sagovornik kaže da se susretao sa raznim putnicima, situacijama i hitnim intervencijama, ali da nikada nije ni sanjao da će mu se ovako nešto dogoditi.

- Znam za taksi udruženja u kojima se to već desilo, na primer, u Siti taksiju je bio slučaj da se žena porodila na putu do bolnice, ali nisam očeivao da će se to desiti meni - kazao je uz osmeh Željko. - Osećaj je zaista jedinstven, posebno što je sve prošlo kako treba i što su majka i beba zbrinuti. Živi su i zdravi, a to je najvažnije.

Kurir.rs/subotica.com

Foto ilustracija printscreen

Kurir