POJAVIO SE MEDVED U BLIZINI GORNJEG MILANOVCA: Već nekoliko dana šeta se okolnim šumama, a evo šta traži

Medved težak oko 150 kilograma već nekoliko puta je snimljen u poslednja tri dana, na obroncima Ješevca, u Grabovici kod Gornjeg Milanovca-

Medved je snimljen kamerama na toj planini, samo pet – šest kilometara od centra grada a "uhvatile" su ga i jutros oko 3 sata nadzorne kamere šumarskog inženjera Dejana Ristovića.

Prema njegovim rečima u pitanju je mrki medved, koji je krije u Grabovici.

"Prvo je u utorak (25.08) primećen oko 19:30 sati, pa onda oko 23 sata, a zatim noćas oko dva-tri. Medved se odomaćio ovde. Noćas je ponovo dolazio posle tri dana, svidelo mu se mesto", kazao je Ristović.

"Na istom je mestu gde je bio pre tri dana. Inače, ovo je vreme kada on boravi u prirodi", objasnio je Ristović i dodao da se nije pojavio prvi put ove godine. Prethodno se obreo u Zagrađu, a pre tri-četiri godine na obroncima Vujna.

"Ovo je medved koji već poznaje teritoriju, on sad ne luta. Prema tragovima koje viđam već dve nedelje je ovde u Ješevcu, prema Tresci i Grabovici. Sto posto da je ovo jedan isti medved zadnja tri dana, jer dolazi na hranilicu", objasnio je on.

Prema njegovim rečima teško je sa slike proceniti da li je muški ili ženski medved u pitanju.

"Obično je to muški medved, on luta, traži nove teritorije. Devedeset odsto da je muški, mada nikad ne možemo biti sigurni. On je primarno biljojed. E, sad zrele jedinke neretko počinju da jedu i meso. Zato se na Tari iznose mrcine", ispričao je Dejan.

Na pitanje da li bi meštani mogli da imaju problema, on je objasnio da niko ne može sigurno da kaže da li bi napao stoku, ali da se medved dolazi da jede kukuruz zasada.

(Kurir.rs/GMinfo.rs/Violeta Popović/Foto ilustracija: Profimedia)

Kurir