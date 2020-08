TAČKA U PONEDELJAK: Završava se sezona na gradskom kupalištu u Loznici

NAJNEOBIČNIJA DO SADA

LOZNICA – Tačka na 13. sezonu na gradskom kupalištu u Loznici biće stavljena u ponedeljak, poslednjeg avgustovskog dana.

Ova sezona bila je drugačija nego sve prethodne i protekla je u senci koronavirusa, posebnih mera dezinfekcije pre ulaska i tokom boravka na dečjem i olimpijskom bazenu, i kontradiktornih informacija da li je zbog kovida kupanje na bazenu bezbedno ili ne, pa mnogi ovoga leta zbog toga ovde nisu tražili spas od vrućine.

foto: T.Ilić

"Tropski" vikend popraviće ukupnu posetu, očekuju na kupalištu koje radi u okviru UFK "Lagator", uz procenu da će ove godine dostići oko 14.500 prodatih ulaznica, što je gotovo upola manje nego prethodnog leta. Prema rečima upravnika bazena Ivana Borovčanina, u vreme kada su po drugim gradovima neki bazeni otvarani pa zatvarani, ili nisu uopšte primali kupače, loznički je sezonu počeo kao i uvek 16. juna i imao je samo jedan kraći, petodnevni, prekid u julu zbog dezinfekcije kupališta i ponovnog punjenja bazena.

"Sve ostale dane radili smo normalno u skladu sa vremenskim prilikama. U junu zbog lošeg vremena prvih deset dana rada nismo uopšte imali kupače, a celo leto nam nije bilo baš naklonjeno. Međutim, kada se sve što se dešavalo uzme u obzir možemo reći da je iza nas solidna sezona. Radili smo pod neizvesnošću ne znajući hoće li stići naredba da se rad prekine zbog epidemiološke situacije, što se na svu sreću nije dogodilo. Sezona je protekla bez problema, a imali smo dosta gostiju van Loznice koji su bili veoma zadovoljni kvalitetom, uslugom i higijenom na našem bazenu. Prosečno je na bazenima lepim danima bilo i do 500 posetilaca, par puta više od 600, što je ipak slabije nego minulih leta tokom vikenda i dana sa visokim temperaturama. Nadamo se da ćemo naredno leto raditi u normalnim uslovima, bez pretnje korone", kaže Borovčanin.

foto: T.Ilić

Ovoga leta prvi put od otvaranja kupališta na Lagatoru zbog pandemije nisu organizovane besplatne obuke za neplivače i stilovi plivanja mada je sve bilo spremno, a interesovanje veliko. U julu, kada se obuka uvek održava, korona je buknula i sve je otkazano. Minulih sezona svake je ovde naučilo da pliva po više od stotinu dečaka i devojčica i do sada ih je na Lagatoru proplivalo oko dve hiljade. Inače, ove godine cene ulaznica su bile iste kao lani, dnevna 180 dinara, za decu do sedam godina ulaz je besplatan, sezonske ulaznice za studente i učenike tri, a odrasle četiri hiljade dinara. Bazen će još danas, sutra i u ponedeljak biti otvoren za one kojima treba rashlađivanje, a od utorka zatvara vrata i počinju pripreme za novu sezonu, u nadi da će ona biti "normalna".

(Kurir.rs / T.I./ Foto: T.I.)

