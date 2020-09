PONOVO RADI BIOSKOP U KRALJEVU: Pokloni za ljubitelje sedme umetnosti

Posle pet i po meseci pauze, uzrokovane epidemijom koronavirusa, kraljevački bioskop otvoriće vrata ljubiteljima sedme umetnosti u sredu, 2. septembra, a poštovaoce filma očekuju i vredni pokloni.

- U pitanju je podela filmskih plakata, koja će biti upriličena u sredu, četvrtak i petak (2, 3. i 4. septembra), kada će od 12 do 14 časova kolekcionari i svi zainteresovani moći da odaberu svoje filmske plakate i da ih besplatno preuzmu. Stavićemo maksimum da neko može da preuzme 10 do 15 plakata sve do isteka zaliha. Mislim da je to simbolična i lepa akcija za početak rada bioskopa, kaže Bora Tošić, direktor Multimedijalnog centra "Kvart".

Prema njegovim rečima, za početak, na repertoaru će se naći film "Tenet" poznatog režisera Kristofera Nolana, za najmlađe gledaoce "Kapetan Sabljozubi i magični dijamant", a dezinfekcija bioskopske sale obavljaće se pre, posle i između projekcija.

- Bioskopska sala raspolaže sa 248 sedišta, a zbog poštovanja preporučenih epidemioloških mera, za svaku projekciju u prodaji biće 124 karte. Planirano je da svako drugo sedište u redu bude prazno, da publika nosi maske i sedi u cik - cak u redovima. Naravno, to ne važi za one koji dolaze u paru ili žive zajedno, dodaje Tošić.

Kraljevački bioskop "Kvart“ nije menjao cene ulaznica, tako da za dečje filmove karte koštaju 250 dinara, a 300 i 350 dinara karte za domaće, 3D filmove i blokbastere.

(Kurir.rs / J. S. / Foto: J.S.)

