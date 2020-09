SIR LEPE SAMIRE IZ MILEŠEVE NIJE SAMO HRANA VEĆ I LEK: Dala otkaz a sad je gazdarica imanja! Evo kako ga i od čega pravi

PRIJEPOLJE – Samira Fazlić (29) iz Mileševe kod Prijepolja pre nekoliko godina napustila je posao kako bi se posvetila odgajanju dece.

Ipak, ova vredna žena nije sedela skrštenih ruku i počela je na svom imanju da uzgaja koze.

„Na poklon smo dobili dva jareta, koji su postali miljenici čitave porodice. Nakon toga kupili smo jednu kozu i na taj način počeli smo da uvećavamo svoje stado. Sada su u našoj štali 32 rase alpina i jarac. Godišnje imamo prinove, tako se broj brzo uvećava. Svakodnevno ih muzemo i daju izueztno kvaliteno i zdravo mleko“, rekla je Samira za RINU.

Iako su u ovaj posao ušli sasvim slučajno, Fazlići su krenuli uspešno da ga razvijaju. Kako kažu, prodaja jarića ide odlično, kao i prodaja mleka. Ono što ostane vredna Samira na domaći način prerađuje u kozji sir, koji je vrlo brzo posato izuzetno prepoznatljiv, tako da je svojevrsni brend ovog poljoprivrednog gazdinstva.

„Od majke i bake sam naučila kako se prave kvaliteni mlečni proizvodi i to znanje sam primenila u praksi. Ovi proizvodi su vrlo korisni za zdravlje čitavog oprganizma, ljudi to prepoznaju i zato ih tako mnogo kupuju. Najbolje prolazi nesoljeni mladi sir, ali i surutka koja se pije na prazan želudac. Naši kupci prvo su bili samo žitelji Prijepolja, ali očigledno da se dobar glas daleko čuje, tako da imamo kupce iz svih delova zemlje, ali i iz inostranstva“, kaže Samira. Ova Prijepoljka se može pohvaliti da je jedna od retkih žena u Srbiji na koju se vodi poljoprovredno gazdinstvo. Nije očekivala da će upravo to biti njen životni poziv, ali za sada se nije pokajala.

„Rad na selu jeste težak, ali je daleko bolji osećaj kad znate da ste sami svoj gazda i da sve zavisi od vašeg zalaganja“, zaključila je Samira.

