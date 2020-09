BAKA MIRKA ŽIVI SAMA OD 11.000 I NIJE NI SLUTILA DA JE ČEKA JOŠ GORA BEDA Došli joj u kuću i prodali dušek od 120.000?!

Foto: TV Lav plus Youtube Printscreen

ČAČAK - Baka Mirka (82) živi sama, u trošnoj i neomalterisanoj kućici bez kupatila i kuhinje, može se reći u bedi i kao socijalni slučaj, od samo 11.000 dinara poljoprivredne penzije.

Kaže, nosila, vukla, mučila se, donosila vodu na rukama, pomagala kome god i gde god je mogla, a sad je pod starost dočekala ova muka za koju nije ni sanjala da će je snaći... Tako priča baka Mirka iz okoline Čačka, sama i kroz suze o svom teškom životu, objavila je televizija Lav plus koja se kod Mirke našla nesvakidašnjim povodom.

A šta se desilo? Socijalno ugroženoj baka Mirki jedna kompanija je na kućnom pragu prodala dušek od 120.000 dinara?! Prodavci tvrde da je baka tom prilikom bila „svesna i orijentisana“, pričljiva...

- Meni su javili da ih šalje PIO, da obiđu penzionere, da učine šta mi treba. Nadala sam se da će doći i došli su. Kasno uveče su došli. Bili su jako ljubazni, skinuli su mi čarape, postavili dušek… Stvarno su se korektno ponašali. Nijednog momenta nisam znala da će oni meni da oduzimaju od penzije niti su mi nešto rekli. Samo su mi rekli da ću da se preporodim kad ustanem, da će mi biti bolje i da ću im biti zahvalna. Nisu me pitali kako živim kada su videli uslove u kući, da nemam vode, da su ovde skoro goli zidovi. Uzeli su ček i videli kolika mi je penzija. To su prvo videli - tvrdi baka Mirka.

Od 11.000 penzije skida joj se 5.000 i to čak 30 meseci. Od te crkavice ona mora da plati drva, hranu, vodu, ali i ljude koji će joj to doneti jer ne može da se kreće. Ona dodaje da nije ni znala da će joj to skidati od penzije dok nije primila prvi ček posle dušeka. Kaže, nije ni razumela gde su joj pare dok joj komšinica nije rastumačila ček i videla da joj 5.000 skidaju od penzije.

Mirka se nije prijavila za socijalnu pomoć je ne može sama da pribavi sve papire pošto se jedva kreće a nema ni para da ode do grada da to uradi i preda.

