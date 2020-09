SEDAM DECENIJA "DRINE": Veliki jubilej lozničkih ribolovaca (FOTO)

LOZNICA – Kada je osnovano pre sedam decenija, 24. marta 1950. lozničko udruženje ribolovaca imalo je 17 članova, a danas broji oko 1.200 sportskih ribolovaca i za Opštinsku organizaciju sportskih ribolovaca (OOSR) "Drina" zna se ne samo širom Srbije već i van njenih granica.

Prigodnim skupom, u skladu sa epidemiološkom situacijom zbog koje to i čine tek sada, danas su ispred prostorija u Loznici, zajedno sa članova muških i ženskih takmičarskih ekipa, predstavnika grada i prijatelja koji su im pomagali u dosadašnjem radu obeležili značajan jubilej.

foto: T. Ilić

Prema rečima Dragoslava Polića, predsednika OOSR "Drina", 70 godina postojanja i rada je značajan jubilej za organizaciju koja se uvek domaćinski starala o ribolovnom području od Brasine do ušća Drine u Savu i kada je sama njime gazdovala, ali i danas kada to ne čini.

foto: T. Ilić

"Kao ljudi koji vole reku i danas se brinemo o njoj i njenom živom svetu, pratimo šta se dešava, i po potrebi smo u kontaktu sa ministarstvima i nadležnim službama i inspekcijama. Imamo finansijsku podršku gradske uprave i održavamo dobre kontakte sa svim udruženjima sportskih ribolovaca u Srbiji, kao i u regionu, a više ih je od dvadeset i pet. Godišnje odemo u najmanje toliko mesta na druženja i takmičenja, ali isto tako i mi njih ugostimo na našim tradicionalnim takmičenjima, prve aprilske nedelje na 'Štukijadi', a prve septembarske na Danima Drine na Branjevu. Zbog korone su ovoga puta ona izostala, ali se nadamo novom druženju naredne godine. Trudimo se, i to i činimo, da svuda naš grad predstavimo u najboljem svetlu", kazao je on.

foto: T. Ilić

Osim čuvanja reke i ribljeg sveta "Drina" namerava da deo priobalja na Branjevu, gde održava takmičenje u pecanju, pretvori u gradsku plažu, napravi obaloutvrdu i takvu takmičarsku stazu da joj imaju pristup i osobe sa invaliditetom, da i one mogu da se nadmeću u sportskom ribolovu. OOSR "Drina" ima odličnu mušku i žensku takmičarsku ekipu koje poslednjih godina beleže vrlo dobre rezultate, gotovo redovno se vraćaju sa priznanjima, a vrlo često su njihova prva mesta. U vitrinama je više od 80 pehara, medalja i ostalih priznanja. Postali su i vlasnici prelaznog pehara sa Kupa Malog Zvornika zašta je bilo potrebno da ga osvoje uzastopno tri, a oni su to do sada učinili četiri puta.

foto: T. Ilić

Inače, loznički ribolovci su se pre 70 leta organizovali pod nazivom Ribolovačko udruženje "Loznica", a osnovali su ga Aleksandar Ivanović Jankovac, Aleksandar Pavlović Sando i Vojo Oparić. Otada traje priča o ljudima koji vole ribolov, prirodu i reku i nastoje da ih očuvaju i sačuvaju za generacije koje dolaze da i one uživaju u čarima pecanja na smaragdnoj reci Drini, ali i ostalim rekama ovoga kraja.

