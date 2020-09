STVORIO PRVU ASTRONOMSKU STANICU U PROKUPLJU I TO NA TERASI: A pogledajte kakav je samo teleskop napravio (FOTO)

Aleksandar Simonović iz Prokuplja, magistar astronomije ceo život posvetio je nauci, a iako je nezaposlen ne odustaje od istraživanja i nauke. I kada se činilo da više nema mogućnosti da se naučno razvija, jer ne postoji astronomska stanica, niti posmatračnica u Prokuplju, on je od svoje terase u zgradi u centru Prokuplja napravio prostor za proučavanje neba. I to nije sve: on je napravio i teleskop koji je potpuno robotizovan. Sada je otvorio vrata svoje terase svima koji žele da gledaju zvezde.

foto: Kurir/B.R.

"Prvenstveno sam se odlučio na to jer imamo Astronomsko društvo „Magelanov oblak“ koje je osnovano još 2000. godine. Poslednjih godina nismo bili aktivni, jer je svako otišao svojim putem i nismo imali instrumente, a onda su se pojavili mladi ljudi koji žele da se bave astronomijom i to mi je bio najveći podstrek da krenemo napred", kaže Aleksandar, koji je i jedan od osnivača tog društva.

foto: Kurir/B.R.

On dodaje da je dizajn teleskopa čiji je prečnik ogledala 250 milimetara napravio u junu i onda skoro tri meseca ga je sastavljao.

"Takav teleskop da se kupi košta 2. 500 evra. Ovako je mnogo jeftiniji, ali zaista zahteva znanje, trud i predanost. Trebalo je pronaći prave delove, uklopiti ih, ali je zaista vredelo. Kada je završen, bio sam presrećan", dodaje naš sagovornik kojem u očima sijaju zvezde kojima je posvetio ceo život.

foto: Kurir/B.R.

On objašnjava da je reč o teleskopu koji je prvenstveno za dubinsko posmatranje neba, ali je dobar i za planete. Otvor blende je F 5 što znači da omogućava veću moć prikupljanja svetla i napravljen je po Njutnovom tipu.

"Ne odustajem od svojih snova, iako nikada nisam radio u struci. Nema te sile koja me može odvojiti od istraživanja, a kako je nebo u ovom našem kraju izuzetno lepo i još uvek prilično čisto, nebeske pojave su dostupnije. Sa novim teleskopon prvo snimanje smo obavili u drugoj polovini avgusta, odličan je", ponosan je Simonović.

foto: Kurir/B.R.

Priča o njegovom poduhvatu brzo se proširila gradom. Svi koji šetaju, zagleđuju neobičnu terasu i očekuju da vide teleskop, a on posnosno stoji u bilnoj oazi ove neobične terase.

"Mnogo volim astronmiju i to mi je ljubav iz najranijih dana. Pre godinu dana videla sam na Fejsbuku profil društva „Magelanov oblak“, poslala poruku i Simonović mi je odgovorio. Sada sam jedna od članova koji pomažu Aleksandru i svi zajedno proučavamo zvezde. Cilj je da posebno mladima približimo astronomiju i pokažemo im koliko je lepa i tajanstvena ova naučna disciplina", kaže Sandra Cerovina koja je i potpredsednik Društva.

I dani prolaze, ideja i planova je mnogo, a ovi mladi ljudi sigurno će nastaviti da žive svoj san. A ako lokalna vlast pokaže malo sluha za njihove snove, biće to jedna lepa zdrava priča u kojoj će Prokuplju zvezde biti na dlanu!

(Kurir.rs/B.R.)

Kurir