TRADICIJA MORA DA SE ČUVA UPRKOS KORONI: U Loznici otvoren 87. Vukov sabor

LOZNICA - Vukov sabor svečano je otvoren večeras u Vukovom domu kulture. Programi sabora biće u znaku velikog srpskog prosvetitelja i prvog ministra prosveta u ustaničkoj Srbiji, istaknutog pisca i filozofa Dimitrija Dositeja Obradovića.

Pojedini programi biće posvećeni upravo Dositejevoj potrebi pisanja na narodnom jeziku zašta je dobio Vukovo zasluženo priznanje i poštovanje. Njih dvojica su bili duša srpske kulturne tradicije 19. veka, ličnosti koje su ostavile neprocenjivo duhovno blago svome rodu da se pamti i da traje, rečeno je na svečanom otvaranju sabora.

foto: T.I.

Mladen Šarčević, ministar prosvete, kazao je otvarajući saborovanje da se ove godine to čini u uslovima pandemije, ali je važno da imamo kontinuitet. Bitno je da je sabor ušao na listu nematerijalnih dobara svetske kulturne baštine UNESKA gde se Srbija lavovski bori za naše kulturno dobro i obrazovanje, ocenio je ministar i dodao da je naše obrazovanje na Kosovu i Metohiji svetla tačka.

"Tačno je 212 godina kako je Dositej osnovao Visoku školu u Beogradu i otkada izlaze hiljade generacija pismenih ljudi u Srbiji. Otkada smo jedna druga nacija. Srbi su otvarali univerzitete svima, sto godina je bilo prošle godine Univerzitetu u Ljubljani, ove sto godina Skopskom, Sarajevskom, Podgoričkom oko 70, Prištinskom je 50, Novi Sad, Niš, Kragujevac, sve je to osnovao Beogradski univerzitet. Uvek nam je bio cilj da stignemo razvijenu Evropi i to je više od dva veka bio stalni zadatak. Svi modeli obrazovanja u Srbiji sposobni su da stignu najkvalitetnije modele obrazovanja u svetu i mislim da upravo to pokazujemo, i sada smo, možda, jedna od digitalno pismenijih nacija. Kada je došla pandemija jedna smo od zemalja koja se u martu najbolje snašla, a od septembra su modeli koje smo napravili takođe smo primer u širem regionu. Naša dužnost je da nam fakulteti budu kvalitetniji, nauka značajnija, a sve ustanove počev od sela pa do gradova ujednačeno kvalitetne. Mnogo je važno da amanet koji smo dobili od naših predaka nastavimo, da budemo dostojni toga i da ne posustajemo. To je poruka sa Vukovog sabora",kazao je on.

foto: T.I.

Gradonačelnik Vidoje Petrović poručio je da saborovanjem Vuku u čast svake godine ovog velikana bliže predstavljamo i u delima njegovih savremenika, kao sada preko Dositeja Obradovića.

foto: T.I.

"I Vuk i Dositej su imali jedinstveno zalaganje da se jezik 'orača i pastira' utka u reformu azbuke i pravopisa. Mada su više stvarali izvan Srbije, i Vuk i Dostej su duša srpskog jezika. U dubini te duše je skriveno blago zbog kojeg je nastala Dositejeva Velika škola. Vuk je znao da se ''iz duše hleb pravi“, Dositej ''da nema sramotnijeg zanata od dangube, besposlice i lenjosti“ pa je povikao: Knjige, braćo moja, knjige, a ne zvona i praporce!", kazao je Petrović, a zatim je izvedeno je muzičko-poetsko veče "Kao da sam te sanjao".

foto: T.I.

Saborovanje traje do 20. septembra u Loznici i Tršiću, a narednih dana biće izvedeno desetak programa dok će završna svečanost na saborištu u Tršiću, biti održana u nedelju. Tradicionalnu besedu održaće književnik Janko Vujinović, a zatim će biti izvedena predstava ‘’Dositej u Srbiji“, po tekstu Milovana Vitezovića, a u režiji Marka Stanića. Loznički Centar za kulturu ’’Vuk Karadžić’’ organizator je 87. Vukovog sabora uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture i informisanja i Grada Loznice. Inače, na otvaranju su prisutnima deljenje zaštitne maske, a u sali se sedelo u svakom drugom redu uz odgovarajuću distancu, u skladu sa merama protiv kovida-19.

Kurir.rs/T.I.

