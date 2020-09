JEZEROM SE ŠIRI NESNOSAN SMRAD MRTVE RIBE: Gomila tolstolobika oko jezera Bovan, niko ne zna šta se desilo

Leševi najkrupnijih primeraka tolstolobika isplivalih na obalama Bovanskog jezera, a koji teže i do 40 kilograma, predstavili su pravu neobjašnjivu pojavu vikendašima i posetiocima koji su juče i prekjuče bili u ovom biseru prirode između Aleksinca i Sokobanje.

Dušan Stevanović, zaljubljenik u jezero svedoči da se od sela Bovan do mesta Trubarevac nalazi još mnogo ovih riba, ali ne može da pretpostavi koliko ima ove uginule ribe.

- Širi se nesnosan smrad mrtve ribe, sakupljaju se tu nekakvi kučići, lešine, to je hrana za njih. Ja sam sad na prvoj plaži iz pravca Sokobanje, prošao pored dva tolstolobika i jednog oguljenog do kostiju. Greota živa za ovakvu ribu - ističe Strevanović.

foto: Dušan Stevanović

Svi koji su videli ovu ribu na obalama pretpostavili su da su ribokradice nakon specifičnog načina krivolova - "grebanjem", ubili ovu ribu, ali to se nakon provere ispostavilo kao netačno. "Grebanje" je izuzetno nehuman način hvatanja riba uz pomoć olovnih kuka. To olovo ogrebe kožu ribe koju lopovi ne uhvate tako da ona zbog toga ugine.

Miodrag Petrović, direktor Zajednice ribolovaca Timočka krajna koja vodi ribočuvarsku službu kaže da je uginula riba ženskog roda i da su uginule prirodnim putem.

- Nije bilo reči o grebanju. Sada po vašoj prijavi, kontaktirali smo našeg čoveka koji kaže da nema tragova kuka ili neke druge povrede. Momak kaže da ima u Trubarevcu par komada i na još dva mesta, koliko je on uočio. Svake godine dođe do uginuća jednog broja tolstolobika. Radi se o tolstolobicima koji su prvi uneti u jezero, ko zna koje godine. Te ribe u poodmakloj životnoj dobi stvore veliku količinu ikre kod koje dođe do raspadanja, a uz to ne mogu da se mreste (razmnožavaju) i onda dolazi do tog procesa da izumiru. To se događalo i sa šaranom - otkriva za "Kurir" Petrović i dodaje da je reč "o grebanju, to bi mangupi izvukli u čamce".

Jezero Bovan je, inače, pod jakim udarom ribokradica, saznajemo od vikendaša.

Pre četiri godine, ribiočuvarska služba je oduzeta aleksinčanima i data na upravljanje Zaječaru koji pak brinu o rekama u desetak opština, tako da ribokradice umeju da "vršljaju" s vremena na vreme. Alekinčanima i Sokobanjcima nije milo što su to preuzeli ljudi iz Zaječara zbog velike udaljenosti jezera i ovog grada na istoku Srbije.

(Kurir.rs/M.S./Foto: Dušan Stevanović)

Kurir