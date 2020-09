VOZILI SU GA TIHI I PRLE U OTPISANIMA, A ONDA GA JE PAJA UZEO U SVOJE RUKE: Star 82 godine, a motor ko iz fabrike (FOTO)

Zub vremena odavno je nagrizao brojne automobile koji su obeležili našu prošlost. Sklonjeni u stranu i prepušteni vremenu odavno već ne krstare drumovima, a mnogi se ovih lepotana sećaju jedino iz kultnih filmova. Ipak, u varošici podno Oplenca, "opel adam olimpija" dobija nov život i jedino ovde možete videti oca sa dva sina kako od starog automobila pravi novi.

„Gde god sam nalazio stari automobil ja sam ga dovozio kući i restauirao, nije mi bilo teško da odem na drugi kraj Srbije samo da spasim naše nacionalno blago. Prvu opel olimpiju sam uzeo u Plaskovcu, bila je do pola zatrpana u đubretu, ceo dan smo riljali i otkopavali da dođemo do nje. Drugu sam izvukao iz šume, bila je obrasla drvećem i rastinjem, dve godine sam sekao drva da bi došao do auta, jedva smo iskrčili, ali ništa mi nije bilo teško. To je strast, ljubav, nisam žalio novac da platim i da je dovezem kući, a onda slede godine rada i sređivanja kako bi joj vratio autentičan izgled“, priča za RINU Dragan Spasić – Paja (55) iz Topole.

foto: RINA

Opel adam olimpija koju trenutno restauirira je 1938. godište, poslednji put je registrovana 1976. godine.

„Njen vlasnik je imao želju da je reparira međutim, nije imao novca za to. Kada sam je rasturio iznenadilo me je koliko je unutra bila u dobrom stanju, posle toliko godina. Motor odličan, sve ima autentično, ništa na njemu nije prepravljano. Često prođu godine dok auto sredim, bez originalnog šafa neću da ga namestim i zato taj posao traje godinama, jer želim da bude kao što je bilo nekada. Svaki dinar se ulaže u ovo i jako je skup hobi, ali kad se voli onda se ne gleda računica. Najviše volim opel olimpiju i za sedam godina koliko se bavim ovim poslom dobro sam izučio svaki njen deo“, kaže Spasić.

foto: RINA

Ovako sređen automobil može se registrovati po tzv. histori modelu, a kupci su najčešće bogatija klijentela. Paja je do sada od ovog hobija imao berićet, ipak, kako kaže žali što su automobili iz Srbije uglavnom završili u inostranstvu. Cena ovakvog automobila može dostići čak 30.000 evra.

„Imao sam mnogo ponuda da prodam, čovek iz Minhena je dolazio i davao mi 5.000 evra ovde u dvorištu ali nisam prodao. Zaradio jesam, ali ni to nije lepo, jer bi možda ta vozila ostala u Srbiji, ružno je što odlaze od nas. Do sada sam mnogo vozila kupio i preprodao jer nisam imao novca da ih restauiram, a kome god sam prodao automobil isterao ga je iz Srbije. Nudili su mi da vozim vinski put, turizam ture, čak sam imao ponudu da vozim u seriji ‘Senke nad Balkanom’, ali nije mi to cilj. Meni je od deteta bila strast gluma, glumio sam kroz školu i sada imamo grupu i nastupamo. Ipak sam ja dete "Otpisanih", u sećanju su mi ministar Jović i Lula i baš ovaj auto Tihi i Prle voze. Kad završim ovu olimpiju želja mi je da je izvezem i da se slikam na Oplencu pred crkvom“, rekao je restaurator iz Topole.

Inače, opel olimpia je bila napravljena kao nacionalno vozilo u Nemačkoj, za vreme rata njima je služilo za prevoz oficira. U tom periodu, brojni automobili ove marke su doveženi u Srbiju gde su i ostali kao ratni trofeji.

(Kurir.rs/RINA)

Kurir