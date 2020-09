NELE JE LEGENDA MORAVE: Iz talasa nemirne reke do sada spasio 11 života, prvi put na ciči zimi i minus 25!

Čačak – Brza i plahovita Morava u svom postojanju odnela je na destine života. Mnogi nisu uspeli da se izbore sa njenim ćudljivim virovima i talasima, međutim jedan Čačanin je iz ove reke u svom životnom veku dugačkom sedam decenija spasio čak 11 života. Nebojša Jovanović, kako mu i samo kaže nije se plašio da uskoči i hladnu vodu i pomogne drugima. Upravo zbog te svoje hrabrosti prozvan je – legenda sa Morave.

„Kad sam imao 25 godina prvi put sam spasio čoveka. Bila je tad oštra zima, temepratura u debelom minusu, oko 25 stepeni ispod nule kad sam ugledao muškarca kog je nosila voda, a on se jedva držao za panj. Nisam dugo razmišljao, odmah sam skočio i doplivao do njega. Stavio ga na ramena, što bismo narodski rekli na krkače i tako ga izvukao na sigurno. Ispostavilo se kasnije da je bio na nekoj slavi, u mraku pogrešio most i upao u vodu“, priča Nele za RINU.

Morava je njegov život. Rođen je i odrastao na njoj, pa zato niko bolje od Nebojše ne zna koliko je ova reka ćudljiva i nepredvidiva. Još uvek se dobro seća svih kojima je podario novi život, a najviše je bilo dece. Jedna od onih koja je živa samo zahvaljujući legendi sa Morave je i Violeta Vidinić, za koju je Nele kao drugi roditelj.

„Pre 30 godina ušla sam u Moravu da se okupam, ali me je voda povukla i počela sam da se davim. Svašta mi je tada prolazilo kroz glavu i sekunde su bile duge kao godine. Odjednom sam primetila da jedan čovek pliva ka meni i spasava me. Bio je to Nele. Samo zahvaljujući njemu ja sam danas živa i to se zaista nikad ne zaboravlja, a zahvalna mu je i moja porodica“, rekla je Violeta.

Nele sa Morave retko priča o svojim delima, skromno kaže da je reagovao onako kako mu je u tom momentu nalagalo srce. Za svoje herojstvo nikad nije dobio neko društevno priznanje za koje kaže da mu i ne treba.

Svoj dinar i danas, u sedamdesetoj godini života zarađuje kao nadničar, a trošni kućerak zamenio je pristojnim domom pre dve godine kada su novinari Glasa zapadne Srbije pokrenuli akciju da se ovom nesvakidašnjem junaku napravi krov nad glavom dostojan čoveka.

