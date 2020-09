MAJKA IZAŠLA NA ULICU I PROTESTUJE UMESTO SINA: 20 godina otplaćuje 890 gajbica s praznim flašama VIDEO

Iznajmljivanje 890 plastičnih pivskih gajbi, u pokušaju da pre dvadeset godina započne privatni biznis, koštalo je do sada Vladana Ignjatovića iz Niša neverovatnih četiri miliona dinara, zbog čega je njegova majka Olgica Ignjatović danas počela protest ispred zgrade Osnovnog suda u Nišu.

Kako je ispričala novinarima, njen sin za 890 iznajmljenih pivskih gajbi sa praznim flašama, koje su mu lopovi ukrali posle šest meseci od iznajmljivanja, vlasnicima nadoknadio štetu i platio oko 5.500 tadašnjih nemačkih maraka, ali su ga vlasnici naknadno tužili za zakup.

- Za osnovni dug za zakup gajbi od 198.010 dinara, sud je obračunom 'kamate na kamatu' izračunao da moj sin treba sada da plati na ime kamate 6,1 milion dinara. Ovaj komforni način obračuna je važio do 2003. godine, a sud je kasnije to samo prepisivao tako da je porodica mog sina i novčano i psihički ojađena. Njemu se ovaj novac po ranijoj presudi za dug skida s plate i to čak 50 odsto od ličnog dohotka - rekla je Ignjatovićeva.

foto: M.S.

Prema njenim rečima, nalazi stručnih veštaka potvrđuju da je od 2001. do 2013. godine njen sin isplatio kompletan dug, kamatu i sudske troškove. Međutim, sud je u septembru ove godine odlučio da dug još nije isplaćen i da se nastavlja skidanje novca s Vladanovog računa.

Olgica Ignjatović je u ime sina odlučila da protestuje ispred suda svakodnevno dok se problem ne reši, a Vladan je trenutno u Beogradu gde danonoćno radi da bi otplatio kamate.

- Cilj mog protesta je da ukažem kako je pravnim nasiljem od strane tadašnje sudije N. M. i veštaka N. J. moj sin doveden u dužničko ropstvo. Na osnovu pravosnažnog sudskog rešenja, 20 godina plaća kamatu na kamatu suprotno Ustavu i zakonu. Na osnovni dug od 198.010 dinara, kamata na kamatu do sada iznosi 6.100.000 dinara. To je 3.000 odsto ili 30 puta više. Na teret zarade je već platio 4.000.000 din. Ovo što mu sada naplaćuju je ogromna nepravda - priča Olgica Igratović.

U rešenju Osnovnog suda u Nišu iz 2014. godine, koje je Ignjatović pokazala novinarima, navedeno je da je Osnovni sud odbacio kao neosnovan predlog dužnika Vladana Ignjatovića da se obustavi postupak izvršenje jer nije isplatio osnovni dug, već samo deo zakonske kamate.

U rešenju je rečeno da je sud 2001. godine utvrdio da na ime glavnog duga Ignjatović treba da plati 195.010 dinara, a na ime zakonske zatezne kamate obračunate konformnom metodom 2.034.329,31 dinar.

U rešenju se takodje navodi da je glavni dug dužnika septembra iznosio 2.229.339 dinara, a na ime zakonske zatezne kamate za period od 3.3 2001. godine do 2014. godine trebalo je da plati 5.415.162,54 dinara.

U periodu od februara 2003. godine do do avgusta 2014. godine Ignjatović je platio 3.365.719,50 dinara tako da njegov glavni dug tada i dalje iznosi 2.229.339,31 dinar, a zakonska zatesna kamata 2.049.443,04 dinara.

Ignjatovićeva je najavila da će i narednih dana, sve dok joj zdravlje dozvoli, protestovati ispred zgrade Osnovnog suda.

(Kurir.rs/M.S.)

