GORI OD NAJGORIH ZVERI: Mačku vezali za roštilj, ubili je petardama pa zapalili, na travi je ostao ugljanisani leš HOROR U ČAČKU

Zvanično saopštenje. Postoji razlog zašto smo čekali da se oglasimo, a ne da se bavimo senzacionalizmom. Mi smo, kao i šira javnost, zatečeni svirepošću ovog čina; pojavilo se odredjeno lice kao osumnjičeni, te nije bilo potrebe odmah targetirati decu da su 25.9. u pola 1 iza ponoći vezali mačku za rešetku žicom i, nakon paljenja petardi, spalila telo. Stravičan prizor spaljenog tela istog jutra zatekla je majka sa detetom, na putu ka vrtiću. Telo je preuzela Zoohigijena, te nismo mi u mogućnosti da uradimo obdukciju posmrtnih ostataka, što je praksa, ali radimo na utvrdjivanju odgovornosti usled okolnosti pod kojima se zverstvo desilo. #pokretlevijatan

