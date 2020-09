Gost emisije „Sa Anom u 13“ na RTV „Belle Amie“, bio je Goran Radoičić pomoćnik direktora JKP „Mediana“ Niš, koji je govorio o aktuelnim radovima preduzeća u ovom periodu. Na početku razgovora govorilo se o održavanju gradskog zelenila sa posebnim osvrtom na Trg kralja Milana, čije uređivanje uveliko traje, kao i parteru koji se obrađuje i vrši se sadnja novog sadnog materijala. U parku je izvršena ugradnja „pop up“ novog zalivnog sistema.

Pomoćnik direktora je poseban akcenat stavio na higijenu u gradu i još jednom apelovao na građane da svi učestvuju u održavanju grada čistim i da to ne bude posao samo radnika JKP “Mediana“. Trenutno najveći problem predstavlja gomilanje i nepropisno odlaganje kabastog otpada. U vezi sa tim, JKP „Mediana“ ima akciju besplatnog odvoženja koja traje do 15. novembra. Potrebno je da građani pozovu broj telefona 018/250-125 i zakažu termin. “Ono što sami građani treba da urade je da iznesu kabasti otpad, tako da on bude dostupan radnicima, koji dolaze i odvoze isti“, naveo je Radoičić.

Generalno, što se tiče javne higijene, redovno se radi čišćenje i pranje kolovoza i trotoara. Program održavanja javne higijene je precizan i on definiše mesta i dinamiku čišćenja. Grad je podeljen na stepene prioriteta a sam obim posla je povećan, jer su po programu za ovu godinu ubačene nove ulice. „Primetno je veliko povećanje otpada na teritoriji celog grada, čak 11% više u odnosu na isti period prošle godine. To je uslovljeno i činjenicom da smo ove godine uključili 11 novih sela u sistem redovnog sakupljanja otpada. Plan JKP „Mediana“ je da u narednom periodu u svoj program uvede preostala 13 sela kao i da poveća broj radnika koji rade na iznošenju komunalnog otpada“, rekao je Radoičić.

Ono na šta je JKP „Mediana“ posebno ponosna je postavljanje urbanih mobilijara po celom gradu, a tu spadaju nove đubrijere, klupe, pepeljare i žardinjere. JKP „Mediana“ radi punim intenzitetom i spremno dočekuje predstojeći period, kada će u fokusu biti zimska služba.

