O SLUČAJU PIJANISTE IZ NIŠA ČULA JE CELA SRBIJA: Predsednik Prekršajnog suda kaže da postoje TRI OPCIJE za ovog mladića

Pijanista, Vladimir Aćimović (18), student treće godine klavira u Beogradu i Gracu (Austrija) saslušan je u Prekršajnom sudu u Nišu, a po prijavi jednog komšije da je kršio kućni red i mir dok je vežbao klavir u svom stanu u naselju Stevan Sinđelić.

Prijavu za ovo "kršenje zakona" podnela je policija, a kako saznajemo u sudu, odluka o njegovom (ne)kažnjavanju biće uskoro doneta. Prema nezvaničnim prognozama to bi moglo da se dogodi u drugoj polovini oktobra meseca. Zaprećena kazna za ovo prekršajno delo je novčana kazna od 5.000 do 30.000 dinara.

U niškoj javnosti se novčana kazna stavlja u drugi plan, a iščekuje se zapravo da li će Aćimović biti kažnjen jer bi to bio presedan da je neko osuđen zbog vežbanja klavira. Opet na drugoj strani, mora se voditi računa i o stanaru, profesoru Prirodno matematičkog fakulteta koji ima maloletnu decu i koji nema mira na trećem spratu zgrade jer mu je polukoncertni klavir nekada remetio kućni mir.

foto: FB

Mišel Marković, predsednik Prekršajnog suda kaže da postoje tri opcije.

- Koleginica sudija koja radi na tom slučaju doneće presudu onda kada sasluša sve predložene svedoke. Mladi pijanista je saslušan i on po zakonu može da bude osuđen, oslobođen ili da mu se izrekne opomena. Ne mogu da prognoziram kada će to biti, ali svakako da će se sve znati nakon razgovora sa svedocima - rekao je za "Kurir" Marković.

On je dodao da ovaj sud ima preko 10.000 slučajeva trenutno i da je efikasnost na visokom nivou tako da se neće dugo čekati na odluku suda. Nezvanično saznajemo i da je nova gradonačelnica Niša, Dragana Sotirovski ponudila Aćimoviću prostor za vežbu, ali da je on to odbio. Aćimović je "podigao prašinu" kada je medijima prosledio otvoreno pismo predsedniku Srbije, Aleksandru Vučiću u kome je naveo da se kao vrhunski talenat i student treće godine na dva fakulteta našao na sudu zbog vežbe na klaviru.

On je kazao da sada vežba na električnom klaviru sa slušalicama, ali kada dođe kući iz Beograda ili Graca, a da to isto čine i njegovi roditelji, profesori klavira. Tada je naveo da ima preko 100 prijava jednog jedinog komšije koji je, kako je rekao, "kao životnu misiju shvatio da se iz njihovog stana više nikada ne čuje klavir".

Komšija koji ga je prijavljivao ranije kaže da je situacija drugačija od onoga što tvrdi mladi pijanista.

- Nekao smo trpeli 11 godina, od 2005. godine kada smo se uselili, Vanjin pijanino klavir, ali je 2017. godine donet polukoncertni klavir u stan. Takav klavir služi za dvorane, a ne za stan. Kao komšija koji se nalazi na trećem spratu, odmah iznad njihovog stana, sve sam predlagao, bio sam za kompromis, ali kada nismo uspeli da nađemo rešenje počeo sam da prijavljujem policiji buku - kazao je ovaj profesor PMF-a.

Mladi pijanista će kao običan građanin sutra imati razgovor u Prekršajnom sudu jer se četvrtkom primaju ljudi sa teško rešivim problemima.

M.S.

Kurir