SVEČANOST: Dačić i Palma otvorili osnovnu školu u jagodinskom selu Vinorača

“Posebno mi je drago što nas je okupio ovaj lep i plementi povod, kao što je otvaranje nove škole. Uvek se odazivam pozivu Jagodine, jer znam kada me pozovete da je to zbog otvaranja nekih novih objekata. Retkost je u Srbiji da ima toliko novotvorenih objekata kao što je slučaj u Jagodini u poslednjih desetak godina. Otvaranje nove škole u Jagodini znači da ima više dece i to je nešto što što je u ovom trenutku možda i najvažnije za Srbiju, jer Srbiju ne mogu da unište razni drugi neprijatelji, već samo mi sami sebe možemo da uništimo svojim nestajanjem", izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije i predsednik SPS Ivica Dačić na otvaranju novoizgrađene osnovne škole u jagodinskom selu Vinorača.

Povećanje nataliteta možda i najvažnije za Srbiju

Zato je važno da ima što više dece i da otvaramo nove objekte” “Mi smo suočeni poslednjih decenija sa padom broja stanovnika, što zbog pada natalitet, što zbog odliva mozgova i zato ovaj današnji događaj može biti samo podstrek i da ukaže put kojim treba da koračamo, a to je put osnaživanja dece i put stalnog ulaganja u njihovo obrazovanje. Niko neće ostati na selu ukoliko nema uslova za život i zato je veoma važno ovo što radi Dragan Marković Palma”, rekao je Dačić.

“Mi smo ponosni na ono što smo dobro uradili za Srbiju u poslednjih 8 godina. Ojačali smo našu spoljnopolitičku poziciju, ojačali smo našu poziciju u regionu, Srbija je danas faktor mira i stabilnosti i može da se okrene svom ekonomskom razvoju. U tom smislu mi smo spremni za nastavak saradnje, koja je u interesu Srbije u narednom vremenskom periodu suočeni sa svim izazovima koji nas očekuju u državnom, ekonomskom i svakom drugom smislu. I zato je važna politička stabilnost u Srbiji, a mi smo državotvorni i mi smo uvek deo onih političkih snaga kojima je pre svega interes Srbija”, poručio je Dačić.

foto: Palma Plus/D.M

Širimo škole i proizvodne hale

“Pre 3 meseca sam motorom obišao selo Vinoraču i video da osnovna škola nije onakva kakav treba da bude i kako mi, koji vodimo ovaj grad 17 godina, volimo da izgleda. I počeli smo radove. Danas mogu slobodno da vam kažem da je ovo jedna od najlepših škola izgrađenih u Srbiji u novije vreme. Poznato je da se na teritoriji grada Jagodine više dece rađa i zato širimo škole i mi ne samo da širimo škole, već širimo i proizvodne kapacitete. Italijanska fabrika Grupe Turi na Vinoračkom putu, koja proizvodi kuhinje, proširila je svoj proizvodni pogon za 6000 kvadrata i biće novozaposlenih u tom novom objektu u narednih mesec dana. Preko puta te fabrike kupili smo 15 hektara zemlje gde će bit nova inudstrijska zona i već danas imamo jednog zainteresovanog kineskog investitora koji bi trebalo tu da gradi fabriku i zaposli oko 100 radnika. Važno je da se deca rađaju i važno je da njhovi roditelji budu zaposleni da mogu da izdržavaju decu. Da im se obezbede radna mesta i da imaju dobre plate”, izjavio je na otvaranju nove osnovne škole u Vinorači kraj Jagodine, predsednik Jedinstvene Srbije, narodni poslanik i predsednik Skupštine grada Jagodine, Dragan Marković Palma. “Svima je poznato šta sve imaju jagodinska sela.

foto: Palma Plus/D.M

Danas svako selo na teritoriji Jagodine, a ima ih 52, ima gas. I ova nova škola je danas priključena na grejanje na gas. Ako se u jednom gradu istovremeno grade škola, vrtić, kulturni centar, zatim nova turistička destinacija u Kočinom selu, objekat sa tri zatvorena bazena u gradu, teniski tereni i fabrike, onda taj grad ima dobru budućnost. Ja želim da pošaljem poruku svim građanima Jagodine koalicija SPS – a, Srpske napredne stranke i Jedinstvene Srbije u Jagodini sve odluke koje donosi, donosi od značaja za ovaj grad i od vitalnog interesa za građane. U gradu Jagodini se ne otimaju za političke funkcije jer nema plata za članove Gradskog veća, koje su u drugim gradovima i opštinama bruto 130 000 dinara, a ima od 11 do 25 članova kako gde. Početkom novembra nemački gigant auto delova Fišer otvoriće fabriku u industrijskoj zoni u Jagodini gde će zaposliti 350 radnika, a dolazi i austrijski proizvođač elektromora Šibel”, rekao je Marković.

foto: Palma Plus/D.M

Dragan Marković Palma Neću biti ministar “Mi cenimo ono što rade i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Vas sigurno interesuje da li ću ja nešto da budem, pošto sam i poslanik. Neću biti ministar. Ministarsku funkciju su mi nudili i Boris Tadić i Aleksandar Vučić. Ja sam rekao “neću da budem ministar, hoču da pokažem onim minstrima koji slabo rade, da može da se radi dobro za Srbiju i kada nisi ministar i ne treba mi funkcija da radim za Srbiju. I moj cilj i cilj Ivice Dačića nisu funkcije već da Srbija ide napred”, rekao je Marković. Direktor osnovne škole “Boško Đuričić”, Zoran Marković, kojoj pripada i nova škola u Vinorači, rekao je da je ta škola u poslednjih 5 godina brojnija za 7 odeljenja đaka. Novi osnovna škola u Vinorači kraj Jagodine ima letnju učionicu, zelene površine, igraonicu za decu i sportsko igralište i sve je koštalo 26 000 000 dinara, a ceo iznos finansirala je jagodinska lokalna samouprava.

Kurir.rs

Kurir