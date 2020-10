MUŠTULUK ZA UŽIČANE: Od danas skuplji voda i kanalizacija, račun će im biti viši za otprilike ovoliko

UŽICE - Od danas u Užicu će voda i kanalizacija biti skuplja za 18 odsto, odnosno Užičani će za 14 kubika vode koje prosečno potroši jedno domaćinstvo, imati troškove za oko 150 dinara više, tačnije 1.143 dinara.

Poskupljenje je uslovljeno, kako je obrazložio "Vodovod" u zahtevu većim troškovima koji nastaju kod prerade vode u novom postrojenju i direktno utiču na njenu cenu, kao i potrebom da se krene u rekonstrukciju gradske vodovodne i kanalizacione infrastrukture, a taj zahtev prihvatilo je Gradsko veće u Užicu.

Direktor JKP "Vodovod" Duško Ljujić rekao je da cena vode koja je bila do sada nije davala, niti je ostavljala mogućnosti "Vodovodu" da iz te cene može bilo šta ozbiljnije da se radi na rekonstrukciji, obnovi vodovodne i kanalizacione infrastrukture.

"Gledali smo da to povećanje cene vode ne bude udar na kućni budžet, u proseku domaćinstvo u Užicu troši nekih 14 kubika vode, sa tim povećanjem vode to je nekih 150 dinara po mesečnom računu. Smatramo da to nije veliki izdatak, a za 'Vodovod' će to značiti dodatnih 30 miliona dinara koje će moći da uloži u infrastrukturu, u obnavljenje vodovodnih i kanalizacionih linija", kazao je Ljujić.

Član Gradskog veća za javna preduzeća Ivan Stanisavljević naveo je, kako prenosi Glas zapadne Srbije, da je fabrika vode jedna od najsavremenijih, a da će se povećanjem cene napraviti uštede koje će sprečiti stalne kvarove.

Dodao je i da je u prethodnom periodu Skupština grada Užica usvojila finansijski plan poslovanja JKP Vodovod koji sadrži planirano povećanje cene vode od 15 odsto, od 01. januara ove godine, ali je to poskupljenje odlagano zbog epidemije virusa korona.

Nova cena je u proseku nivoa cena koji su u sličnim vodovodima i sličnim po veličini gradovima.

