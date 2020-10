KO JEDNOM PREĐE PREKO OVOG MOSTA NA TOPLICI, ZALJUBIĆE SE: Meštani veruju da most ima čudnu moć (FOTO)

Ako ikada prođete preko visećeg mosta na reci Toplici u selu Prekadin, znajte da ste se zauvek vezali za ovaj kraj, jer meštani veruju da most ima čudnu moć i odmah u čoveku razvija ljubav prema ovom kraju.

Može biti da su Prekadinci tu priču stvorili u svojoj glavi, ali je u svakom slučaju most postao atrakcija, koja je odjednom oživela. Krivac što je ova vremešna gradnja postala atrakcija i simbol nadomak Prokuplja je Ljubiša Drašković koji joj je dao ime.

foto: Privatna Arhiva

- Ko pređe Toplicu preko ovog mosta zauvek je ljubavlju vezan za ovaj kraj. On je naša veza sa precima i ono po čemu smo preoznatljivi - kaže sa ponosom Ljubiša.

Zajedno sa ostalim meštanima, uz pomoć lokalne samouprave, most je nedavno renoviran i osvetljen.

I to po prvi put od kako postoji, odnosno od polovine prošlog veka kada je sagrađen, kao prelaz preko reke za meštane kojima su bašte i njive bile kraj Toplice.

foto: Privatna Arhiva

Dršković, koji je ovde došao, nakon rata na Kosmetu iz Vučitrna, i ovde izgradio novi dom za svoju sedmočlanu porodicu, kaže da je ovaj most od neprocenjive vrednosti za sve iz okolnih sela koji ga koriste, kako bi došli do svojih njiva ili do lokalnih puteva i železnice i tako stigli do svog posla.

-Lokalna samouprava nam je obezbedila građu za izradu novih patosnica, a javno preduzeće nam je osvetlilo most – objašnjava Drašković i dodaje da su meštani koji su radili svi bili vođeni nadom, da je most koji je obnovljen zapravo budućnost, i da će sela ovog kraja nastaviti da žive. Most je jedini takve vrste duž celog toka Toplice i u ovom delu Srbije, ali i jedini prelaz za pešake preko reke za ovaj kraj.

foto: Privatna Arhiva

I dok ostale sredine u Srbiji imaju most ljubavi, koji navodno ojačava vezu između muškarca i žene, Topličanima je pre svih ljubavi najvažnija prema rodnom kraju, a simbol nje je upravo ova zanimljiva građevina.

Prekadinci su na nju ponosni i ljubomorno je čuvaju!

