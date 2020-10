TRAŽE REFERENDUM ZBOG RUDNIKA JADARITA: Protest grupe građana ispred prostorija Rio Tinta u Loznici (FOTO)

LOZNICA - Stotinak građana protestvovalo je danas ispred info-centra kompanije "Rio Tinto" u Loznici tražeći da pre otvaranja rudnika jadarita, u gornjem Jadru, bude sproveden referendum, da se narod pita da li želi takav projekat pored svojih kuća, i pod kojim uslovima.

Protest su organizovali Neformalno udruženje građana za zaštitu Gornjeg Jadra i Podrinjski anti korupcijski tim koji su izdali i proglas u kome iznose zahteve. Pored ostalog traže hitno obustavljanje svih istraživačkih, administrativnih i pravnih aktivnosti koje se odnose na izgradnju rudnika jadarita i da se odustane od projekta eksploatacije litijuma zbog toga što, kako tvrde, već 15 godina nemaju odgovore kako će izgledati flotacija rude, kako će se i gde deponovati jalovina iz rudnika i kakav će to uticaj imati na životnu sredinu.

foto: Kurir/T. Ilić

Zahtevaju reviziju svih do sada urađenih studija od strane međunarodnih referentnih institucija, zbog, kako navode, ''kompromitacije i nepoverenja građana prema domaćim institucijama", da Plan posebne namene za rudnik litijuma bude proglašen nevažećim, a od države da shodno Ustavu zaštiti imovinu građana, zdravlje i životnu sredinu. Traže i sprovođenje referenduma ugroženih građana o tome da li su za ili protiv rudnika. Prema rečima Miroslava Mijatovića iz Podrinjskog antikorupcijskom tima, povodom protesta je to što je država rešila da je to projekat od nacionalnog interesa, a nije pitala građane. On tvrdi da sa Rio Tintom razgovaraju petnaest godina, u zadnjih četiri, pet intenzivno, ali da na postavljena pitanja nisu dobili konkretne odgovore.

foto: Kurir/T. Ilić

"Nemamo adekvatne odgovore šta će biti u jalovini, kakvi materijali, koliko će to uticati na našu životnu sredinu. Iskustva iz sveta, Kine i Amerike, pokazuju je da sličan proces obrade litijuma u slučaju nekog ekološkog akcidenta obuhvata sve u krugu od 150 kilometara. To znači da nije samo ugrožena Loznica nego su to i Šabac i Beograd i ljudi u Srbiji toga moraju biti svesni. Mora biti sproveden referendum o tome žele li građani ovakav projekat ili ne", rekao je on.

foto: Kurir/T. Ilić

Zlatko Kokanović iz Gornjih Nedeljica, lozničkog sela u kome treba da se bude rudnik jadarita, kaže da se krenulo sa studijom od 70 hektara poljoprivrednog obradivog zemljišta, sad je potrebno do 500 hektara kao i naknadno 80 zbog budućeg puta važnog za rudnik kao i da nekih 80 objekata ljudi treba da isele.

foto: Kurir/T. Ilić

"Potpuno smo protiv izgradnje rudnika jer se nalazi na reci Jadar koja se uliva u Drinu, ona u Savu, i biće ugrožen i sam Beograd. Slali smo dopise Ministarstvu poljoprivrede, Zavodu za zaštitu životne sredine i Zavodu za zaštitu javnog zdravlja, ali nam u prethodnih mesec dana niko nije ni odgovorio niti nam se ikako obratio", kaže on.

Građani su noseći transparente sa porukama nezadovoljstva prošli centralnim delom grada, pored gradske uprave gde su se malo zadržali da bi protest okončali na šetalištu. Protest je održan uz pojačano prisustvo policije i protekao je mirno.

foto: Kurir/T. Ilić

Podsetimo, ležišta litijum-borata svetske klase dotad nepoznatog minerala jadarit otkrio je Rio Tinto kod Loznice 2004, a od početka njegove eksploatacije mnogo se očekuje ne samo u lozničkom kraju nego i državi. Predsednik Aleksandar Vučić je tokom jedne od poseta Loznici, rekao da je jadarit "jedna od najvećih nada za Srbiju".

foto: Kurir/T. Ilić

Kako je ranije saopšteno, u julu ove godine Rio Tinto je odobrio dodatno ulaganje od gotovo 200 miliona američkih dolara za dalji razvoj projekta "Jadar" u Srbiji. U fazi Studije izvodljivosti projekta tim je fokusiran na završetak izrade tehničke dokumentacije, završetak Elaborata o resursima i rezervama u skladu sa regulativom države Srbije koji će biti predat nadležnom ministarstvu, kao i na pribavljanju neophodnih dozvola i otkupu zemljišta. Do sada je u razvoj projekta Jadar Rio Tinto uložio više od 450 miliona dolara.

(Kurir.rs/T.I.)

