U VRHU LISTE NAJSTARIJIH PRVOROTKI U ZEMLJI: Sremice sve kasnije postaju majke (KURIR TV)

Završavaju fakultet, rade, tragaju za srodnom dušom...

Sve su to razlozi da se osnivanje porodice pomeri za kasnije godine. I tako sve do 29. godine. Upravo je to prosečna starost majki koje rađaju po prvi put prema podacima porodilišta Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici.

Zbog toga što su Sremice završile u samom vrhu liste najstarijih prvorotki naše države, građani su rešili da promovišu tradicionalne i porodične vrednosti organizujući događaje kao što je Dan porodice. Slične preporuke daju i lekari...

OVDE MOŽETE DA PRATITE UŽIVO KURIR TV

(Kurir.rs)

Kurir