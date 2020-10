MLADI PREDSTAVILI SVOJE IDEJE: Projekat "Loznica u budućnosti"

LOZNICA – Prve ideje "Tim za budućnost Loznice" predstavio je danas u gradskoj upravi gradonačelniku Vidoju Petroviću. Grupa od 18 mladih Lozničana, koji su završili državne fakultete i na osnovnim i master studijama imali prosečnu ocenu najmanje 9.00, angažovana je početkom godine na projektu "Loznica u budućnosti" u okviru programa "Loznica najboljima" i sada su predstavili prve rezultate rada.

Na početku angažovanja oni su se upoznali sa funkcionisanjem lokalne administracije, obišli sva loznička javna preduzeća i ustanove, više ovdašnjih firmi i stranih kompanija kako bi stekli kompletnu sliku šta je Loznica i gde se danas nalazi. Oni su podeljeni u timove i svako iz svoje oblasti predstavlja viđenje sadašnjeg stanja i daje predloge šta se i kako može unaprediti.

foto: T. Ilić

- Impresivna je pozitivna energija mladih, izuzetno je znanje kojim vladaju i ogromna njihova ljubav prema svom zavičaju. Na nama je da ovaj ’’Tim za budućnost Loznice’’ proširimo, imajući u vidu dinamiku pre svega privrednog razvoja našeg grada, i na tome ću raditi intezivno kao i da im stvorimo bolje uslove za rad. Sada su u zgradi gradske uprave gde je poprilično ograničen prostor. Od ove grupe mladih mnogi odrađuju stručnu praksu, neki su u radnom odnosu i rade na projektu ’’Loznica u budućnosti’’ gde prave projekciju kretanja našeg grada u narednom periodu u svim sferama društvenog života i rada., a to je za nas jako važno – kazao je Petrović dodajući da su on i njegovi saradnici ’’vrlo zadovoljni’’ radom mladih stručnjaka.

On je ocenio da ovi mladi ljudi zaslužuju veliko poštovanje lokalne zajednice i da u punoj meri vraćaju ono što su u njih ulagali roditelji, grad i država.

- Toliko ima sjajnih ideja i smatram da ćemo bar deo predstavljenih do decembra ove godine ugraditi u programe rada gradske uprave, naših preduzeća i ustanova. Nadam se da ćemo već sledeće godine imati očigledne primere primene tih prvih koraka koji će biti merljivi kroz tri do pet godina– najavio je on.

foto: T. Ilić

Narednih dana članovi ’’Tima za budućnost Loznice’’ nastaviće sa predstavljanjem ideja u oblasti obrazovanja, zdravstva i drugih gde je i šta moguće unaprediti kako bi kvalitet života u Loznici u budućnosti bio što bolji. Podsetimo, prilikom februarske posete Loznici premijerka Ana Brnabić prisustvovala je uručenju odluke o angažovanju prve grupe od osamnaest mladih Lozničana. Ona je tada rekla da se prvi put ovako nešto dešava u Srbiji i da je Vlada tu da programe kao ovaj pokrene i u ostalim gradovima i opštinama. Loznica je svoju budućnost poverila mladim, obrazovanim ljudima koji stečeno znanje žele da primene u svom zavičaju, a dobrih ideja sigurno imaju.

Kurir.rs/T.I.

Kurir