SPOJ DUHOVNOSTI I ROK ZVUKA: Legendarni Panto komponovao muziku za stihove monaha Arsenija (FOTO)

LOZNICA – Na tekstove oca Arsenija Jovanovića za dve pesme je muziku komponovao Aleksandar Pantelić Panto, rok muzičar, pevač, kompozitor, tekstopisac, frontmen i osnivač kultnog lozničkog rok benda "Zid plača". Da je moguće uskladiti stihove posveće duhovnosti, pravoslavlju i Isusu sa zvukom rok muzike, odnosno sa gitarom pokazao je Pantelić, a kako to zvuči može se čuti na Jutjubu.

"Uradio sam muziku i aranžman za dve pesme 'Najstrašnija pomisao' i 'Bože' za koje je stihove napisao otac Arsenije Jovanović, iz manastira 'Svetih apostola Petra i Pavla', poznatijem kao 'Ribnica' kod Mionice. Saglasnost da komponujem ove pesme dobio sam od njega i mnogo mu se svidelo kako sam to uradio što je za mene ogroman kompliment. 'Najstrašnija pomisao' je balada, otpevana uz akustičnu gitaru, dok je 'Bože' urađena u rok maniru, sa električnom gitarom, bubnjem i basom. On je veoma harizmatična ličnost, vanserijski je besednik i velika mi je čast što ga poznajem", kaže Pantelić.

Prema njegovim rečima Jovanovićevi stihovi su ga "dotakli", u njima se "pronašao" i dobio inspiraciju da ih "ogrne" muzikom. Trenutno nema viziju hoće li možda uraditi još neku pesmu na stihove oca Arsenija, ali tu mogućnost ne isključuje.

"Meni je spoj duhovnosti i rok zvuka sasvim prirodan, mada nekome možda to deluje nespojivo. Ukoliko muzika i stihovi dolaze iz duše sve je moguće, a uprkos tome što se danas slušaju neke drugačije melodije mislim da je ne samo moguće, nego i neophodno, stvarati pesme sa porukom, one koje bude lepotu, imaju smisao i bude pozitivna osećanja kod slušaoca. Verujem da do duše uvek stignu pesme sa iskrenom emocijom", priča Pantelić koji nikada nije digao ruke od rokenrola.

Pantelić je sa svojim "Zidom plača" odlično poznat ne samo ljubiteljima rok zvuka u lozničkom kraju nego i mnogo šire. Traje duže od tri decenije, a tokom devedesetih su bili najaktivniji kada su neprekidno svirali, stigli do finala Zaječarske gitarijade i objavili albume sa pesmama iza kojih stoji Pantelić. Ovoga puta je zahvaljujući ocu Arseniju uplovio u neke druge vode, ali u tesnoj vezi sa rokenrolom. Podsetimo, u mladosti se i otac Arsenije bavio rok muzikom, bio prijatelj sa Milanom Mladenovićem, družio se sa članovima "Idola" i "Električnog orgazma", a i autor je knjige "’Bog i rokenrol".

