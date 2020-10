IZVREĐAO MIGRANTE I ZARADIO KRIVIČNU PRIJAVU: Slučaj incidenta u Apatinu završio pred somborskim sudom

On se optužuje da je izvršio krivično delo ugrožavanja sigurnosti. Na snimku se jasno vidi kako preti i taksistima i migrantima.

"Radi se o sporadičnim slučajevima kakvih je do sada bilo, kao i u Apatinu, tako i u Pirotu i ostalim mestima, ali je to na sreću uvek završavalo bez velikih posledica i to je po mom, dubokom uverenju, uvek rađeno zbog neinformisanosti i straha", navodi Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbeglice i migracije.

Od ovoga do SA i SS jedinica mali je korak. 😡😡😡 https://t.co/2LVywZFMQt pic.twitter.com/72GokJmteH — Žika 5G K0VID KEMTREJLS HAARP RAVNAZEMLJA (@ZikaKnezevic) October 7, 2020

Da podsetimo na društvenim mrežama pojavio se snimak iz Apatina na kome se vidi kako zasad nepoznati muškarci automobilom blokiraju put koloni taksi vozila koji prevoze veliki broj migranata.

Jedan od njih, koji je snimao ceo incident, odmah izlazi iz automobila i svakom taksisti i migrantima upućuje brutalne uvrede.

- Kud ste krenuli s tim go*nima? A? Kud ste krenuli s tim go*nima, pitam? Okreći! Okreći odmah! Čuješ šta vičem? Okreći! Pi**a im materina! Talibani mamu im je**m" - čuje se muškarac kako psuje.

Kurir.rs/Tanjug

Foto printscreen

Kurir