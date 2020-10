TERANJE STRAHOVA I ČUDESNI LJUBAVNI NAPITAK: Magijski rituali Radoša iz Pranjana pomažu ljudima! To može samo na OVAJ dan

Iako su magijski rituali i "bajanje" više rezervisani za istok, nego za zapad Srbije, pojedini rituali itekako su zanimljivi stanovnicima ovog kraja. O nekima se vrlo malo zna, dok su drugi poprilično rasprostranjeni.

Ponekad magijski rituali mogu da služe i u zdravstevene svrhe, a to najbolje znaju oni koji muku muče sa bradavicama. Radoš Kaljević (85) iz sela Pranjani već duže od dve decenije na samo sebi znan način pomaže ljudima u nevolji i kako kaže do sada su kod njega mnogi pronašli spas.

"Tu veštinu sam naučio od majke, a ona od svog dede. Prenosi se sa kolena na koleno, pa se nadam da će neko i mene naslediti. Nije to neka filozofija, ali morate da znate tu neku caku. Vreme kad se to radi i kako. Posebna brojalica mora da se odbroji, a i tačno vreme kad se bradavice skidaju mora da se zna, ako se to sve uradi kako treba, onda za makimlano tri mesca one nestaju", priča Radoš za RINU.

Ritual se obavezno obavlja poslednjeg utorka u mesecu, koji je u narodu poznatiji kao skončani utorak, u smiraj dana, a nikako ujutru ili popodne. Radoš kaže da tarifu nema, već čini sve kako bi pomogao ljudima. Putnici namernici kod ovog Pranjanca dolazili su sa svih strana.

"Ni sam više ne znam broj ljudi kojima sam pomogao. U najupečatljivijem sećanju ostao mi je otac koji je kod mene doveo svog desetogodišnjeg sina kome su ruke bile prepune bradavica, a posle par meseci bile su kao rukom odnesene. Često su me zvali i pojedini domaćini koji su imali problem sa stokom. Ne bi uopšte mogli da pomuzu kravu od silnih bradavica, pa sam i tu pomogao", priča ovaj vitalni starac sa Suvobora.

Međutim, ritual koji se kroz zapadnu Srbiju takođe često koristi jeste salivanje strave i to uz pomoć olova koje se istopi i kasnije stavi na kašiku.

"To se koristi ukoliko se neko mnogo uplašio i posle ne može normalno da funkcioniše. Salivanjem straha postaje mirniji, a stres i napetost prestaju. Mahom to rade žene po selima, ja sam lično to radio i od tada mi je bilo mnogo lakše, jer je pretrpljen strah dosta uticao na moj život", otkriva Radoš i ovu tajnu.

Ipak, najintersantniji od svih magijskih ritala poznatih širim narodnim masama svakako je čudesni ljubavni napitak zvani - saliguz. Ako je verovati pričama meštana Pranjana, zahvaljujući njemu žene osvajaju svoje buduće muževe.

