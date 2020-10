CVETA POSAO TOKOM KORONE: Nešat Tairovski (64) jedan od trojice majstora koji popravljaju stolove za bilijar

Čačanin Nešat Tairovski (64) jedan je od retkih koji se bave montažom i reperacijom stolova za bilijar, pa je zbog posla obišao i brojne gradove Evrope. Kaže i da od bilijara može pristojno da se živi, a on sredi 150 stolova godišnje.

Traženi

- Bilijar, pre svega, mora da se voli i dobro igra, pa tek potom može da se priča o reparaciji stolova. Ne možeš biti dobar majstor u montaži stola, a loš dok držiš tak u rukama. Nažalost, ima nas svega trojica koji decenijama radimo ovaj posao - kolege u Šapcu i Novom Sadu i ja. Zato vlasnici klubova nekada i mesecima čekaju presvlačenje stola čojom ili nivelaciju - priča za Kurir Nešat.

Dodaje da je ove godine posebno imao dosta posla.

- Zbog koronavirusa imao sam daleko više posla nego inače. Svi koji su po podrumima i tavanima imali ikakve stolove za igru zvali su me da ih sređujem, pa da ih stavljaju u funkciju kako bi trošili vreme - objašnjava Nešat.

foto: Kurir

Vlasnike klubova reparacija i montaža stola, navodi, košta i do 1.000 evra.

- Najviše treba izdvojiti za nabavku čoje, koja se već godinama kupuje u Nemačkoj i košta i do 700 evra, u zavisnosti od veličine stola. Inače, čoja se menja bar na svake četiri godine i mora biti vrhunskog kvaliteta. Ranije su se stolovi presvlačili vojničkim šinjelima jer prave čoje nije bilo. Danas se najbolja nabavlja u Nemačkoj i Turskoj. Reparacija najvećih stolova je posao koji se obično završi za jedan do dva dana, a od pomenutih 1.000 evra majstor dobije petinu - navodi Tairovski i dodaje da godišnje uradi i do 150 stolova.

Profi igrač

Nešatov otac je došao iz Ohrida, a on se sticajem okolnosti rodio u Požegi, ali su živeli u Sevojnu, gde je bilijar počeo da igra sa 10 godina.

- U tom mestu je tada postojao dom vojske, u kom su oficiri igrali takozvani bilijar keglaš. Ostavljali su mi ključ da ja, posle fajronta, navodno složim kegle. A ja sam noćima igrao bilijar. Kasnije sam kupio tri stara stola, potpuno ih rasklopio i ponovo sklopio kako bih ušao u suštinu. Tako je sve počelo - navodi Nešat, koji danas u svojoj vitrini ima 40 pehara i više od 100 medalja osvojenih na turnirima.

foto: Kurir

Četiri decenije živi u Čačku, gde u priručnoj radionici svoje kuće popravlja i proizvodi štapove za bilijar i karambol.

- Kod nas ne postoji zvanična firma koja se time bavi, sve što igračima treba moraju da nabave iz inostranstva. Pošto i sam igram, najpre sam počeo da popravljam svoje takove, kasnije i da ih izrađujem od specijalnih komada drveta, a mnoge sam poklonio prijateljima.

PONELI I STO Kinezi ga čekaju Nešat već nedeljama odlaže odlazak u kamp u kom borave Kinezi koji rade na izgradnji deonice auto-puta od Preljine do Požege. - U Kini je bilijar veoma popularan, pa me ne čudi što su s tolike daljine potegli i doneli sto. Iskreno, plašio sam se korone, čuo sam da je veliki broj graditelja bio zaražen. Čim se ovo malo stabilizuje, ići ću da to uradim. Biće mi zadovoljstvo da s njima odigram jednu partiju, oni su vrhunski majstori - kaže Nešat.

Kurir.rs/ Denis Čeković Foto: Kurir

