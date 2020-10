PALMA PONOSAN: Otvorio novi turistički kompleks KOČIN HRAST

JAGODINA - Danas je otvorena još jedna turistička destinacija na teritoriji grada Jagodine i to u Kočinom Selu, na istorijskom mestu pored Kočinog hrasta, koji je star više vekova i koji simbolizuje početak srpske borbe za osamostaljenje krajem 18. veka pod komandom legendarnog Koče Anđelkovića, kome je tada jedan od dobrovoljaca bio i Karađorđe Petrović, koji je i sam kasnije predvodio borbu za slobodu Srbije.

Ova nova turistička destinacija će biti veoma interesantna zato što se nalazi pored Velike Morave i tu smo, pored ostalog, uredili teren za ribolovce. Ovde mogu porodično građani da dolaze iz cele Srbije, napravili smo više pratećih objekata, tu je i nekoliko roštilja koje građani mogu da koriste,zatim tu je i nov restoran, dečje igralište i pozornica za kulturne događaje”, rekao je na otvaranju predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma.

“Mi očekujemo veliki broj turista u našem gradu sledeće godine, jer kako stručnjaci kažu, očekuje se da epidemija korona virusom traje još nekih godinu dana. Kada govorimo o koroni hvala doktorima i medicinskom osoblju što su spasili mnogo života i što su radno angažovani non stop, ali bih zamolio da se malo na medijskom planu smanje tenzije oko korone, jer nakon svakodnevne višečasovne priče o koroni na televizijama narod dobija psihički problem i ujutru kada čovek ustane kaže “sledeći sam ja”. Apelujemo da deca idu u školu. Ako rade vrtići i osnovne škole zašto onda srednje škole ne rade svakog dana, a ne sedam dana onlajn, a sedam dana fizički. Ako roditelji 99 posto kažu da žele da deca idu u škole onda treba da idu jer su roditelji najodgovorniji za svoju decu”, ocenio je Marković.

“Ovaj objekat su radili Javno komunalno preduzeće “Standard” iz Jagodine i Jagodinski sportski savez i mi na taj način punimo budžet našim javnim preduzećima i sigurno je upola jeftinije izvođenje radova nego da smo izabrali nekog izvođača sa strane. Srbija mora da radi, da se gradi, da funkcioniše sve vreme i kada je korona, da fabrike rade jer sam siguran da pomoći iz državnog budžeta će teško biti kao do sada i mi treba da se zahvalimo Vladi Srbije što je pomogla tri puta po 30 000 dinara i dva puta po 18 000 dinara po radniku. I ne može da se kaže “neću da idem na posao jer ću dobiti koronu”. Srbija mora ekonomski da se razvija, da se ne desi da građani Srbije ostanu bez radnih mesta. Poslednjih godina turizam je jedna velika industrijska grana. Ovde u kompleksu “Kočin hrast” je zaposleno šestoro ljudi upravo iz ovog sela – Kočinog Sela. To je jedna manja fabrika koja se zove “Kočin hrast”. Decembra meseca otvoriće se u Jagodini nemačka fabrika “Fišer”, koja će prvo zaposliti 100 radnika, a do kraja sledeće godine ukupno 350 radnika i austrijska fabrika “Šibel”, koja će zaposliti 50 radnika.

Grad Jagodina je i tokom korone bio, i sada je, jedno veliko gradilište. Izgradili smo novu osnovnu školu u selu Vinorača, gradimo vrtić, kulturni cetar, teniske terene, zatvoreni bazen i sada još dve fabrike i ovaj istorijsko – turistički kompleks u Kočinom Selu”, rekao je Marković. Otvaranju ovog kompleksa prisustvovali su i koalicioni partneri Jedinstvene Srbije, iz Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije kao i odbornici u skupstini grada iz Pokreta obnove Kraljevine Srbije, Bunt-a Prava Jagodina i Pokreta Mita Arsić.

