STIGLA PODRŠKA RODITELJIMA DECE KOJA IMAJU SMETNJE U RAZVOJU: Narednih 10 meseci besplatno kod defektologa i logopeda u Loznici

prijava do kraja meseca

"Zajedno u podršci roditelja dece sa invaliditetom" naziv je projekta koji Grad Loznica realizuje od prošle sedmice u Omladinskom centru.

Njime je omogućena podrška roditeljima dece koja imaju smetnje u razvoju da narednih 10 meseci dobiju besplatnu stručnu pomoć, a sa njima će raditi logoped, oligofrinolog, defektolog i klinički psiholog, potvrđeno je iz gradskog Odeljenja za društvene delatnosti.

foto: T.Ilić

Prema rečima Tanje Glišić Matić, načelnice odeljenja, projektom su obuhvaćena deca do 18 godina i za sada ima 35 korisnika, a formirane grupe u popodnevnim časovima rade u Omladinskom centru. Ima slučajeva da dete ne može da progovori na vreme pa su mu tada kao i njegovim roditeljima neophodni stručna podrška i pomoć što je ovim projektom omogućeno.

- Roditelji čija deca imaju takav problem upućivani su u Šabac ili kod privatnika, što bitno povećava troškove terapija i lečenja, a mi smo želeli da im to omogućimo u njihovom gradu. Sa druge strane, dete treba da ima dva-tri terapijska tretmana sedmično, a pošto terapija kod logopeda košta najmanje 10 evra to je znatan izdatak. Da bi progovorilo nekom detetu dovoljno su dva-tri meseca rada, a drugom svih 10 i sada roditelji imaju besplatnu pomoć stručnjaka i mogu samo na to da se usredsrede. Nastojimo da onima koji dolaze sa decom sa strane pokrijemo i putne troškove, a roditelji kažu da im je najvažnije da imaju ovako kvalitetnu podršku i što znaju da nisu sami u svom problemu - objašnjava Glišić Matić.

foto: T.Ilić

Loznica na osnovu broja stanovnika nema pravo na razvojno savetovalište i grad je želeo da omogući ovakvu podršku zato što za tim ima potrebe, a posebno jer se odlaganjem odlaska kod stručnjaka u prvim godinama razvoja života deteta gubi važno vreme.

Roditelji koji se još nisu prijavili za ovaj projekat to mogu učiniti do kraja meseca u gradskoj upravi, a onda će biti zakazan sastanak sa stručnjacima koji će utvrditi da li je detetu neophodna ovakva podrška. Posle završetka projekta biće urađena procena koliko je koristio deci i roditeljima i koliko je ova usluga potrebna njima, odnosno gradu.

foto: T.Ilić

Inače, Loznica je među lokalnim samoupravama koje su dobile podršku za unapređenje socijalne zaštite za projekat "Zajedno u podršci roditelja dece sa invaliditetom" u okviru programa SWISS PRO. Pripalo joj je od donatora oko 13.000 dolara, a lokalna samouprava učestvovala je sa hiljadu i po.

U gradskoj upravi ističu da je njihov projekat prvi odobren u Srbiji i da je visoko ocenjen od strane donatora.

(Kurir.rs/T.Ilić./Foto:T.Ilić)

Kurir