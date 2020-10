ZVER SE VRAĆA NA SVAKIH 7 DANA: Meštani sela kod Arilja u strahu, medvedi mesecima kolju stoku, strahuju da puste decu u školu

Jedan od najvećih proizvođača krompira u ariljskoj opštini je Milan Gojković iz Visoke koje je selo na najvišoj nadmorskoj visini te opštine.

Ne brine za plasman tek izvađenog krompira ali ga je, kao i druge meštane, zabrinuo dolazak medveda koji je za protekla dva meseca odneo 12 ovaca iz više stada u ataru njihovog sela.

Već mesec dana, tri generacije Gojkovića, među njima i najmlađi Ivan, kad je bez školskih obaveza, kreću svako jutro na jednu od njiva da vade krompir... Beli, crveni, žuti, zasađen na 10 hektara u četiri sela tri granične opštine jer u Visokoj nema dovoljno obradivih površina.

U magacinima je skoro 300 tona krompira koji će ovih dana do stalnih kupaca u Smederevo, Aranđelovac, Beograd…

- To što mi proizvedemo je u rangu sa organskom proizvodnjom… Vidite i sami, to je visinska zona od 1.100, 1.200 i 1.300 metara, tu su manji prinosi nego u ravnicama, ali kvalitet dolazi do izražaja - zadovoljan je proizvodnjom Milan.

Medvedi sa Golije ili sa Zlatibora

Najmlađim Gojkovićima je škola na prvom mestu, ali rado pomažu u svim poslovima na imanju roditeljima i dedi, koji sada razmišljaju da ih voze do pet kilometara udaljene škole, jer kod komšija na susednom brdu počeo je pre dva meseca da u torove s ovcama svraća medved.

Kamere lovačkog udruženja su snimile dva gorska cara o čemu su odmah obavestili nadležne.

- Da se jednostavno skloni odavde da ne pravi ljudima štetu… Već je 12 odneo, osam je pojedeno, to smo videli, a četiri nema nigde. Znači, to je već 12 grla kojih nema, sve pravi razmak od sedam do deset dana - priča Ivko Šaptović.

Nataša Milivojević iz Svetske organizacije za prirodu kaže da su medvedi koji su identifikovani najverovatnije došli sa Golije ili Zlatibora zbog sve većeg pritiska na prirodne resurse izgradnjom infrastrukturnih objekata.

- Smatramo da je neophodno uspostavljanje hranilišta - ocenila je Milivojevićeva.

To je uslov suživota zaštićenih vrsta divljači i preostalih meštana Visoke, poput Ivana, koji ne planira odlazak iz sela po završetku škole.

Ivan Gojković vidi svoju budućnost ovde pošto su mu njegov otac i deda napravili uslove.

- I ovde može da se živi. Mi smo pravi dokaz za to - poručuje Ivan.

Gojkovići su ne samo najveći proizvođači krompira, već i malina, ali i među najaktivnijim meštanima u svim seoskim volonterskim akcijama koje doprinose opstanku i boljitku sela.

