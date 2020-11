U MORAVIČKOM OKRUGU ZARAŽENA 3 ĐAKA: 68 u samoizolaciji, 1 pacijent preminuo

Nakon pristiglih rezulatata za 97 uzoraka potvrđeno je još dvanaest pozitivnih slučajeva na korona virus, osam u Čačku i četiri iz Gornjeg Milanovca.

Kasno sinoć su pristigli i rezultati za nedelju na osnovu kojih je prisustvo virusa potvrđeno kod 26 lica u Čačku, dve u Ivanjicu, a jedan pacijent je preminuo na kovid odeljenju čačankse bolnice.

Rukovodilac radnog tima za praćenje širenja virusa korona, dr Mihailo Luković, kazao je da je među školskom decom u Moravičkom okrugu infekcija koronom potvrđena kod njih troje.

“U pitanju je jedno dete iz Tehničke škole u Gornjem Milanovcu, jedno iz Prehrambeno – ugostiteljske škole u Čačku i jedno dete iz čačanske Osnovne škole ’Milica Pavlović’ . Odeljenja u koja ta deca idu su prebačena na onlajn nastavu”, naglasio je Luković

U Opštoj bolnici u Čačku se trenutno nalaze 42 ležeća pacijenta, broj pregleda sa povišenom temperaturom bio je 160, u bolnici 71. Ukupno 68 građana je u samoizolaciji.

„Pratimo stanje u domu za stare u Kačulicama, trudimo se da tu dođe do širenja infekcije. Pretpostavljamo da će broj obolelih rasti sve do zadnje sedmice u novembru, kada se može očekivati blago opadanje, a veliki pritisak na bolnicu treba očekivati do prve sedmice decembra“, rekao je dr Luković.

On je takođe rekao da je primetan veliki broj teških slučajeva, ali da je to za sada nešto povoljnija klinička slika nego u julu ove godine.

“Što se epidemija bude pribižavala drugoj polovini biće sve više težih slučajeva i to je realno očekivati, kao što je realno da su sada u početku uglavnom lakše kliničke slike.

Dr Luković je kazao da će tokom današnjeg dana biti urađeni testovi jednom broju kineskih državljana radi kontrole.

(Kurir.rs/RINA)

