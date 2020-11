NEČUVENO! MALTRETIRAJU STARICU (82) U KIKINDI: Ireni noću farbom uništavaju fasadu i unose joj strah (FOTO)

KIKINDA- Svakodnevica Irene Hološi (82) iz Kikinde ispunjena je strahom, naročito noću. Starici neko već osam godina zagorčava život, tako što joj baca crnu boju na fasadu kuće u kojoj živi sama. Pored fasade, ranije su stradali prozori, roletne i zvonce.

Da bi se ratosiljala osobe ili više njih koji je uznemiravaju i osim materijalne štete, nanose duševan bol, nedavno je ugradil sigurnosne kamere koje još nisu u funkciji. Iz njoj nejasnog razloga, ova tortura ne prestaje, a uplašenu staricu dodatno brine što se ove godine, na udaru izgrednika, njena kuća našla dva puta.

"Živim mirno i povučeno. Nisam u zavadi ni sa kim, pa mi je nejasno zašto me ne neko konstantno uznemirava. Nije mi jasno zašto me diraju i pod okriljem noći bacaju farbu na kuću. Ne ispisuju grafite. Prosto samo bace farbu i odu. Zbog toga već godinama slabo spavam. Trzam se na svaki šum. Imam neke sumnje ko bi to mogao da bude. Kad mi je neko prvi put uništio fasadu, čula sam deo telefonskog razgovora. Muški glas je rekao: 'Samo da vidiš šta smo noćas uradili", kaže Irena i pokazuje kako izgleda fasada njene kuće, u ulici Braće Tatić 133.

Da je svaki put policiji prijavila da joj je neko kuću naružio, potvrdila nam je i njena ćerka Marija Varga.

"Policajci naprave zapisnik, fotografišu i odu. Majka nije u svađi ni sa kim. Muž i ja smo u više navrata razređivačem skidali mrlje sa fasade, a potom krečili. Majka je ostala bez muža i sina, Zoltana Hološija. On je svojevremeno bio načelnik Severnobanatskog okruga. Nadam se da će izgrednik konačno biti uhvaćen i sankcionisan", kaže Marija.

Preplašenu sugrađanku danas je sa saradnicima obišao Nikola Lukač, gradonačelnik Kikinde.

"Nezamislivo je i sramotno da se ovakve stvari dešavaju u ovom mirnom gradu. Neprihvatljivo je da neko kontinuirano maltretira Irenu i da ova žena živi u strahu. Potrudićemo se da njoj, ali ali i bilo kom drugom građaninu Kikinde, bez obzira na nacionalnu, versku ili bilo koju drugu pripadnost, pružimo maksimalnu zaštitu i podršku. Apelovaćemo na policiju da rasvetli ovaj slučaj. Oni su upoznati sa pojedinostima neshvatljivog uznemiravanja Irene. Bruka je i sramota da se neko na ovaj način iživljava nad nemoćnom staricom", naglasio je Lukač.

