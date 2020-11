PA ZAR ZA ZADUŠNICE Sanja otišla mužu na grob i zanemela, sa groba pokojnog Nišlije ukradena nadgrobna ploča?! KRAĐA BEZ PRESEDANA

NIŠ - Nepoznate osobe ukrale su nadgrobnu ploču sa groba Nišlije Bojana Dimitrijevića u naselju Brzi Brod.

Nesvakidašnju krađu juče je primetila Bojanova sestra i odmah o tome obavestila njegovu suprugu Sanju. Alarmirana je policija koja intenzivno traga za kradljivcima kojih je sigurno bilo više s obzirom na težinu komada mermera širine jedan i dužine dva metra.

Bojanova supruga Sanja kaže da je odmah po saznanju da je grob njenog pokojnog supruga oskrnavljen pohitala u Brzi Brod gde je dočekao tužan prizor.

To je dvogrob, sa dve ploče od crvenog mermera, spomenik sam podigla mužu koji je pre dvanaest godina stradao u saobraćajnoj nesreći i sebi za života. Lopovi su odneli jednu ploču koja nije bila zacementirana s obzirom na to da je to moje grobno mesto. Odmah sam obavestila policiju, oni su zaista brzo došli, pregledali smo čitavo groblje i ustanovili da je sve na svom mestu osim na grobu moga supruga - priča ogorčena supruga za Telegraf.

Kaže da veruje da se krađa bez presedana dogodila unazad poslednja tri do četiri dana. Rodbina je dolazila zadnji put pre nedelju dana, ploča je bila na svom mestu. Meštani koji su dolazili svojim poslom na groblje takođe kažu da je do pre par dana sve bilo u redu. Problem je što je groblje van sela, nije osvetljeno, nema nadzornih kamera i lopovima je bilo lako da dođu i da natovare masivnu ploču - kaže Sanja. Neshvatljivo joj je što se neko drznuo da ukrade nadgrobnu ploču, ali veruje da je jedan od razloga to što se radi o crvenom mermeru, verovatno im je zato zapao za oko. Ono što ovaj događaj čini još tužnijim je što je Bojan stradao ni kriv ni dužan kao žrtva pijanog vozača.

(Kurir.rs/Telegraf)

