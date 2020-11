ČUVAR TRADICIJE: Lazar obožava selo i sve u vezi sa srpskom tradicijom (KURIR TELEVIZIJA)

Lazar Milošević iz Mislođina pokraj Obrenovca posle teške saobraćajne nesreće, borbe lekara za njegov život, buđenja iz kome i ponovnog prohodavanja, potpuno je promenio prioritete i način na koji je sagledavao svet oko sebe.

Napušta studije glume i vraća se na selo gde radi teške fizičke poslove i ima svoju farmu. Na imanju čuva kokoške, patke, ćurke, morke, pse i mačke. Pitanje koji posao zna da obavlja doveo ga je nazad na dedovinu, a želja da radi ono što voli učinila je mnogo više od toga. On je danas vlasnik muzeja sa zavidnom kolekcijom nošnji,a domaćinsku srpsku seosku atmosferu oplemenjuju autentični predmeti iz prošlosti.

"To je još od detinjstva moja ljubav prema predmetima koji su se koristili od davnina, koje treba čuvati. Onda sam krenuo u srednjoj da prepoznajem predmete o kojima učimo a koje ja u svakodnevnom životu imam, a da su te stvari nepoznate mojim vršnjacima. I onda sam shvatio to je ono što bi ljudi voleli da vide, i pre svega sa predmetima iz kuće a onda strine, majke, ujaci... To se omasovilo, ljudi su krenuli da poklanjaju a ja da kupujem ono što mi nedostaje i kako već ide kad se uđe u tokove priče", navodi Lazar za Kurir televiziju.

Njegovu postavku, kolubarsku kuću sa ognjištem, trpezom i vajatom starim preko 200 godina, sa oduševljenem posećuju strani turisti, naši ljudi koji su izgubili kontakt sa selom i prirodom, mladi i stari.

Na konstataciju da uživa u životu i radi ono što hoće, Lazar odmakuje glavu. "Dan kreće rano, zavisno od poslova. Nekad u 5, 9, 8 ali životinje sam navikao da hranim oko osam, nahranim i idem dalje da li oko muzeja ili oko gositiju. Imam slobodno od 3 do 5, ali svoj život usmeriš u tom pravcu i shvatiš da nemaš vremena za pogrešne ljudi i stvari, i da je život jako kratak", lekcija je koju je on naučio na svojoj koži.

Da nema vremena za predah ni u vreme pandemije, dočarao nam je pokrivajući krov biber crepom na novoj kući koju gradi na starinski način, podizanjem japije i rogova. I dok ljudi uplašeni trenutnom situacijom pokušavaju da prištede, Lazar je odlučio da rizikuje i investira u budućnost, vraćajući se u prošlost.

