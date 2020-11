MLADI PROMOVIŠU SVOJ GRAD: Sjajan projekat, evo kako će turistima predstaviti Vranje

Oni su vizionari sa ambicijama da svoj grad predstave na pravi način radeći na njegovoj popularizaciji i unapređivanju ."Tim Vranje", projektom "Via Vranje" kulturno - turističkog karaktera, učesnik je "Svetionika znanja". Radi se neformalnoj grupi građana koju čine mladi Vranjanci.

Slike tima i ilustracije postavljene su na njihovom instagram profilu @via_vranje u okviru promocije grada.

"Svetionik znanja" je projekat koji sprovodi Asocijacija za afirmaciju kulture - ASK (afirmacijakulture.org), a koji podstiče srednjoškolce da kroz kreativan i poučan višemesečan rad savladaju osnove pisanja projekata kao i prezenetovanje istih. Predstavlja takmičenje 60 srednjoškolaca iz 15 lokalnih zajednica podeljenih u timove. Svaki tim čini četvoro srednjoškolaca treće i četvrte godine.

Uz stručno vođenje mentora i koordinatora iz omladinske organizacije, timovi će raditi na osmišljavanju ideje koja će unaprediti život u njihovoj sredini. Teme na koje će se osmišljavati projekti su turizam, javno zdravlje, ekologija, društveni aktivizam i kultura i umetnost.

Na projektu učestvuje 15 gradova iz Srbije, među kojima i Vranje.

Grad Vranje je ove godine dobio oblast turizam i u sklopu teme tim mladih i talentovanih Vranjanaca odlučio se za izradu turističkih ruta koje će, doslovno, da "vode" strane turiste i turiste u tranzitu, ali i bilo koga drugog ko ima volju, u obilazak određenih kulturno-istorijskih spomenika, izvrsnih restorana, kafića, kao i institucija vrednih pomena i posete.

"Ispred svakog objekta koji je u sklopu tih ruta nalaziće se tabla sa sveopštim činjenicama i istorijatom istog i to na engleskom i srpskom jeziku i na vranjskom dijalektu. Na ovaj način obuhvatili smo celu ciljnu grupu koja, između ostalog, najvećim delom predstavlja putnike u tranzitu starosti između 20 i 30 godina, ali i promociju našeg specifičnog govora. Vranjski melos, sevdah i pozitivna energija su sastavni deo svake rute. Imajući u vidu da je projekat 'Via Vranje' kulturno-turističkog karaktera cilj nam je da dopremo do što većeg broja ljudi koji nisu sa ovog prostora i da Vranje prikažemo u najboljem mogućem svetlu", navode članovi "Tima Vranje".

Kurir.rs/T.S.

Kurir