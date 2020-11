UKLONILI VIŠE OD POLA DIVLJIH DEPONIJA: KPJ Naš dom se bori za čistiju životnu sredinu u Loznici

LOZNICA – Pošto su prošle godine u lozničkom KJP ‘’Naš dom’’ napravili katastar divljih deponija sa njihovim tačnim lokacijama, procenom površine, vrstom i količinom otpada na njima, ove su krenuli u likvidaciju i do sada obavili više od pola posla. Od 46 lokacija, na kojima su divlje deponije koliko ih je evidentirano u 56 mesnih zajednice na području Loznice, do sada su sanirane 24 i taj posao biće nastavljen, kažu u preduzeću.

foto: Kurir/T.Ilić

Lokalna samouprava je ove godine za sanaciju seoskih divljih deponija izdvojila osam miliona, a za obavljanje tog posla na 24 lokacije utrošeno je oko četiri i po miliona dinara. Sve to urađeno je sopstvenom mehanizacijom i snagama, a, uz eventualno angažovanje izvođača sa strane, biće do kraja godine pokušana sanacija još nekih lokacija. Do sada su sređene po najmanje dve divlje deponije u Banji Koviljači, Lešnici, Lipničkom Šoru, Jarebicama, Jelavu, Kozjaku, Straži, Jadranskoj Lešnici, Novom Selu, Joševi, Gornjoj Koviljači, Trbušnici i prigradskom naselju Klupci. U preduzeću kažu da će, ukoliko obezbede dovoljno novca, započeti posao nastaviti i naredne godine sa namerom da pokušaju uklanjanje svih divljih deponije na teritoriji Loznice. Prema urađenom katastru procenjeno je da divlje deponije ukupno zauzimaju oko 20.500 metara kvadratnih i imaju gotovo 38.000 metara kubnih raznih vrsta otpada. Uglavnom je bačen čvrst otpad, ostaci voća i povrća, tekstil, kuhinjski otpad, hartija, karton, drvo, metali, staklo, plastika, kabasti otpad, automobilske gume, keramika, porcelan, delovi nameštaja, otpad iz trgovačkih radnji, ugostiteljskih objekata kao i građevinski i životinjski otpad. U katastru su zabeležene divlje deponije od samo nekoliko kvadrata, do velikih kao što je jedna sa 5.600 kubnih metara stakla, plastike, građevinskog i životinjskog otpada, ili druga gde se na tri hiljade kvadratnih metara nalazi oko devet kubnih metara raznog otpada.

foto: Kurir/T.Ilić

Ovo nije prvo hvatanje u koštac sa divljim deponijama u lozničkom kraju. Pre trinaest godina ’’Naš dom’’ je uradio prvi katastar divljih deponija, a od u to vreme evidentirane 42 očišćene su 22. Većina nije ponovo formirana zahvaljujući proširenju zone obaveznog iznošenja komunalnog smeća, ali se nažalost stvaraju nove jer neki nikako ne shvataju da im se na ovaj ili onaj način sve što bace u kanal, potok, ili reku kad-tad vrati kao bumerang.

(Kurir.rs/T.Ilić)

