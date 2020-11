JOŠ JEDAN GRAD U SRBIJI UVODI NOVE MERE: Srednjoškolci i osnovci od petog do osmog razreda prelaze na ONLAJN NASTAVU

Skraćuje se radno vreme ugostiteljskih objekata, kladionica, tržnih centara, a srednje škole i viši razredi u osnovnim školama prelaze na onlajn nastavu ukoliko nadležno ministarstvo to odobri, jesu nove mere i preporuke koje je danas doneo Krizni štab u Boru.

Štab za vanredne situacije grada Bora izdao je naredbu kojom se od sutra ograničava radno vreme barova, kafića, restorana, klubova, kladionica i tržnih centara, koji neće raditi od 18 do 5 časova narednog dana, što je usklađivanje sa odlukom republičkog Kriznog štaba za borbu protiv kovida-19.

S obzirom na to da je u borskim osnovnim školama 127 učenika i 33 nastavnika trenutno van nastave, lokalni Štab je izdao preporuku da se za učenike od petog do osmog razreda nastava organizuje onlajn, a niži razredi će obavljati redovnu nastavu u skladu sa mogućnostima i epidemiološkom situacijom od škole do škole i tu će se po potrebi organizovati onlajn nastava.

Ništa bolja situacija nije ni u borskim srednjim školama budući da je 118 učenika van nastave zbog toga što su ili pozitivni na virus korona ili su u izolaciji jer je neko od članova njihove porodice pozitivan. Van stroja je i 31 nastavnik što je procentualno 8,1 odsto učenika i 13 odsto nastavnika van nastave. Štab je izdao preporuku da od sutra do 4. decembra škole organizuju onlajn nastavu.

Aleksandar Milikić, gradonačelnik grada Bora, kaže da će preporuke stupiti na snagu onda kad Ministarstvo prosvete i obrazovanja to odobri.

- Verujemo da ćemo vrlo brzo dobiti saglasnost. Jedna od preporuka je svim poslodavcima na teritoriji grada Bora da organizuju rad od kuće, tamo gde je moguće, kako bismo zaštitili širenje virusa unutar preduzeća. Smanjite kontakte na minimum, poštujmo jedni druge, to nam je sad zadatak, smanjite izlaske i javna okupljanja, javna kretanja, a tu mislim na prodavnice, banke, pošte - kaže Milkić.

Prema poslednjim podacima od 45 testiranih registrovano je 17 novih slučajeva koji su pozitivni na virus korona, sedam osoba se izlačilo i trenutno je 506 aktivnih pozitivnih slučajeva na virus korona na teritoriji grada Bora.

