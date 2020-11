REKORDAN BROJ PREGLEDA U KRALJEVAČKOJ KOVID AMBULANTI: Uporedo rade brze antigen i PCR testove

KRALJEVO - Broj pacijenata sa sumnjom na virus „Covid-19“ u Kraljevu raste iz dana u dan, kao i broj obolelih, a u ponedeljak je kovid ambulanta u ovom gradu zabeležila rekordan broj od čak 257 pregleda.

- Bio je to težak dan i za građane i za zdravstvene radnike, jer smo juče imali rekord u broju pregleda u kovid ambulanti Doma zdravlja, ujedno sa početkom brzih, antigen testova, tako da se sada zajedno rade i antigen i PCR testovi, kaže dr Mirjana Krčevinac, direktora Doma zdravlja „Kraljevo“.

Prema njenim rečima, antigenski testovi omogućavaju određenoj grupi pacijenata da u roku od sat vremena dođu do pouzdanog rezultata, ukoliko je on pozitivan.

foto: Kurir/J.S.

- Ovi testovi se primenjuju kod pacijenata koji imaju 3 do 5 dana simptome kovida i ukoliko se ispostavi da je taj test pozitivan, to je siguran znak da oni imaju koronu. Ukoliko osoba, pak, ima sipmtome 3 do 5 dana, a antigen test je negativan, takve osobe rade dodatno PCR test, navodi dr Krčevinac.

Ona dodaje da se ovim testovima postiže brza dijagnostika koja se odnosi na Kovid pozitivne pacijente. Antigenski testovi uvedeni su i na Odeljenju pedijatrije i u ponedeljak je testirano petoro dece, od kojih je jedno bilo antigen pozitivno.

- U ponedeljak smo testirali 107 pacijenata na PCR i oko 100 pacijenata na antigenske testove. Od antigen testova, 50 je bilo pozitivno, a negde oko 40 i nešto negativno. To znači da je 50 naših pacijenata u roku od sat vremena dobilo rezultate da su pozitivni, što znači da i dijagnostika ide znatno brže.

foto: Kurir/J.S.

Dr Mirjana Krčevinac kaže da zabrinjava koliko građani i dalje ne poštuju epidemiološke mere, kao i činjenica da je među zdravstvenim radnicima sve više zaraženih koronom.

- Imamo tešku situaciju u službi Hitne pomoći, gde je čak pet lekara trenutno odsustno zbog prisustva virusa Covid-19, kao i veći broj medicinskih sestara. Naši zdravstveni radnici odlaze u izolaciju i zbog članova porodica koji imaju virus, tako da još jednom molim i apelujem na građane da pod hitno počnu da se pridržavaju svih mera. Bojim se da, ako se nastavi ovakva situacija, izuzetno ozbiljna i sa porastom broja obolelih, građane neće imati ko da leči, naglašava dr Krčevinac.

Kurir.rs/J. S./Foto: J. S.

Kurir