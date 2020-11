LOZNICA I DALJE PRKOSI KORONI: Za sada bez vanredne situacije

LOZNICA - U Loznici je evidentan blagi pad broja lica za koja je utvrđeno da su pozitivna na virus korone, ali je zdravstveno stanje pacijenta na bolničkom lečenju i dalje teško, a zdravstveni radnici ulažu velike napore za oporavak obolelih. Stanje je složeno, ali sistem funkcioniše u svim segmentima, saopšteno je posle današnje sednice Gradskog štaba za vanredne situacije na kojoj je razmatrano stanje u vezi sa kovidom-19.

Štab je podsetio da su od danas na snazi nove mere Vlade Srbije za sprečavanje i suzbijanje epidemije, skraćeno radno vreme restorana, ugostiteljskih objekata, klubova, kladionica i drugih objekata do 18 časova, obavezna upotrebe zaštitne opreme i zabrana javnih okupljanja za više od pet lica u zatvorenom prostoru. Omogućen je rad od kuće za zaposlene gde proces rada to dozvoljava, i naložena obaveza nošenja zaštitnih maski u vozilima javnog prevoza i ograničenog broja putnika, a svim gradskim organima i službama Štab je naložio da od večeras kontrolišu primenu propisanih mera Vlade Srbije. Loznica, inače, nije uvela vanrednu situaciju, što su u Mačvanskom okrugu od osam lokalnih samouprava do danas učinile sve osim Koceljeve.

U lozničkom Trijažnom centru juče je obavljeno više od 200 pregleda, u bolnici je trenutno 71 kovid pacijent, juče je potvrđen još 41 novozaraženi, a trenutno, prema podacima Zavoda za javno zdravlje u Šapcu, Loznica ima 429 obolelih.

