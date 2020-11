REČI OCA NENADA IZ EPARHIJE VALJEVSKE ODJEKUJU SRBIJOM: Bolovao sam od korone i nosim posledice! Ovo je njegova poruka vernicima

Fanatizam je kršiti medicinske mere bilo kada, a posebno u danima zaraznih bolesti kao što je ova pandemija kovid-19, pozivajući se na veru. Mene ne zanima politika, niti pripadam bio kojoj stranci, već samo Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ovo vam o ljubavi pišem, jer sam bolovao od ovog zlosrećnog virusa i još nosim velike posledice.

Ovo su reči Nenada Andrića, sveštenika Eparhije valjevske SPC, otvorenog pisma objavljenog na društvenim mrežama.

- Pročitajmo knjigu Levitsku koja spada u Petoknjižje Mojsijevo, pa se podsetimo da je još u ono vreme postojao karantin, koji su organizovali sveštenici, budući da su bili učeni i da pruže medicinske pomoći, kao lekari. Sveštenici su po Zakonu Božijem određivali da li oboleli i koliko provodi nedelja u karantinu da ne bi druge zarazio. Ako bi morao da izađe iz karantina zbog hrane nosio bi noću zvončić da ga čuju a danju je imao po zakonu obavezu da viče, i tako najavi svoj dolazak da bi mu drugi ostavili hranu i sklonili se od njega dok ne ozdravi. Pa naš Gospod Isus Hristos kada je iscelio čoveka zaraženog od kuge i rekao mu potom: “Idi, pokaži se sveštenicima”, postupio je tako da On zadovolji zakon, poslao isceljenog da ga vide sveštenici i da sada donesu novu odluku da ne mora u karantin jer je zdrav - napisao je otac Nenad Andrić, navodeći da su “zapovesti date za život a ne smrt” i da ako ne poštujemo medicinska pravila nanosimo štetu bližnjima.

Valjevski sveštenik je apelovao na vernike da poštuju sve propisane epidemiološke mere.

– Naučimo se iskustvom iz prošlih vekova da su i pre nas brinuli ljudi kako da zaštite i sebe i druge u vremenu zaraze. Knjaz Miloš je uveo obavezno pranje ruku po sahrani, da to prvo činimo po dolasku sa groblja. Znači to nije verski običaj već zdravstveno-higijenska mera. Zakon nije u starim vremenima Starog Zaveta dozvoljavao da slavi Pashu ko je zaražen dok ne ozdravi. Pročitajte samo pisma Svetog Nektarija, kako on brine o zdravlju svojih monahinja i savetuje očinski da čuvaju zdravlje, a koje su bolešljikave da idu lekaru. Sveti Nikifor kome se molimo da pomogne, bolovao je od lepre i živeo u posebnoj izolaciji da ne bi druge zarazio – napisao je Andrić na svom Fejsbuk profilu, podsećajući da je sam bolovao od kovid-19, zbog čega i danas, nekoliko meseci nakon izlečenja, oseća posledice.

Ovaj valjevski sveštenik je proletos vodi borbu sa korona virusom i lečio se u KBC “Dragiša Mišović” u Beogradu.

