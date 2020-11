VANREDNO U SUBOTICI: 822 aktivno obolela od kovida, stanje alarmantno

Subotica je do sredine ove sedmice odolevala

Subotica je do sredine ove sedmice odolevala alarmantnim epidemijskim brojkama obolelih od kovid19 virusa, ali je pojačanim organizovanim testiranjem otkriveno naglo povećanje broja zaraženih i obolelih, svakodnevno se taj broj povećava.

U poslednja 24 sata u Subotici su registrovana 94 slučaja zaraze virusom kovid-19, što je najveći broj novozaraženih u jednom danu od početka epidemije, a danas su 822 aktivno obolele osobe.

Dr Nebojša Bohucki, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje danas je ocenio da je epidemiološka situacija u Subotici trenutno katastrofalno, jer je posle 230 aktivno obolelih tprotekle sedmice, naglo povećan broj zaraženih na 822 osobe.

foto: N.H.

-To znači da je zarazno oboljenje veoma rasprostranjeno, pa je potencijalno svako u inkubaciji. Ohrabruje podatak da i pored 822 ukupno aktivno obolelaih, danas imaju lakše i blage kliničke slike, oni se leče uglavnom u kućnim uslovima. Danas imamo realnije stanje, jer ove brojke govore o većem broju testiranih, ovih dana su se ljudu masovnije testirali brzim antigenskim testovima. Sasvim je logično, da se u hladnom vremenskom periodu poveća broj obolelih od kapljične infekcije – kaže dr Bohucki i naglašava da očekuju i dalji rast broja obolelih u narednom periodu, a da nakon dostignutog maksimuma očekuju pad broja zaraženih.

Prethodnih dana je već najavljivana tendencija pogoršanja situacije, jer je dnevno na testiranjima u subotičkom Domu zdravlja bilo i preko 100 osoba dnevno, pa je i pritisak pacijenata bio sve veći. Tako je prethodne sedmice dr Bohucki izjavio za Kurir, da je četvorostruko povećan broj uzoraka testiranih osoba.

foto: N.H.

Dr Gordana Krtinić pomoćnik direktora Opšte bolnice kaže, da se u kovid delu bolnice trenutno na lečenju nalazi 108 pacijenata zaraženih koronom.

-Kod njih je registrovana srednja ili teža klinička slika, a na intenzivnom lečenju je 13 pacijenata sa izuzetno teškom kliničkom slikom, jer je 12 na mehaničkoj ventilaciji.Stanje je teže nego tokom drugog pika, U Domu zdravlja respiratorne ambulante preglda se oko 200 pacijenata dnevno, a u bolnici još šezdesetak.Bolnički kapaciteti du dovoljni još uvek, jer smo otvorili deo zgrade kovid 2 i dobili 5 novih respiratora, pa sada raspolažemo sa 23. Lekarima je zaista naporno, te apelujemo na što veće pridržavanje mera, kaže dr Krtinić.

Direktorka Doma zdravlja, Ivanka Beoković je navela, da je još 20. novembra u kovid ambulanti udvostručen broj pregleda.

-Građani se u sve većem broju testiraju, uveden je i novi sistem PCR testiranja, najviše onih sa tegobama, a oni koji žele da putuju, testiraju se u Zavodu za javno zdravlje. Novi, takozvani antigeni testovi u velikoj meri zamenjuju serološke testove, kojima dnevno testiramo više od pola pacijenata, a za 15 minuta konstatuje se da li je osoba zaražena. Dnevno oko 10 pacijenata su zaraženi, a zavisno od kliničke slike, pacijenete šaljemo i u subotičku bolnicu.

U Kovid ambulanti je povećan i broj lekara, a u dvorištu kovid ambulante postavljeni su i šatori za građane, dok čekaju preglede da se sklone od hladnoće i kiše.

foto: N.H.

U Industrijskoj zoni radi više hiljada radnika, a mnogi kažu da je nošenje maski tokom rada u pogonima pod pretnjom otkaza.

Gradski štab za vanredne mere je zasedao i komandant Štaba i gradonačelnik Stevan Bakić je doneo odluku, da se od 26. novembra proglasi vanredna situacija na teritoriji čitavog Grada.

foto: N.H.

U odluci se navodi, da se vanredna situacija proglašava zbog efikasnijeg sprovođenja mera zaštite protuv korone zdravlja građana. Štab će informisati javnost o svim merama i prestanku opsnosti, zbog kojih je vanredna situacija uvedena. Sve ranije mere ostaju na snazi, do 15 decembra, skraćen rad kafića, restorana i tržnih centara do 18 sati i do 21 sat rade trgovinski objekti.

Kurir.rs/ N.H./Foto: N.H.

Kurir