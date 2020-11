Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić: Sankcionisati pozive na nasilje

Samo nekoliko dana nakon što je naša javnost saznala da su kriminalni klanovi pripremali atentat na predsednika Aleksandra Vučića, oglašava se i političko krilo takvih zločinačkih ambicija, oličeno u Srđanu Nogu. Njegova poruka da će predsednik i njegovi najbliži dočekati „tragičan kraj“ je vrhunac neprekidne kampanje pozivanja na nasilje i crtanja mete čestitoj porodici Vučić.

U proteklom periodu sam nekoliko puta reagovao u javnosti i skretao pažnju sugrađana na ove neprihvatljive poruke mržnje, koje stižu iz prilično marginalnih, ali opasnih političkih krugova u Srbiji. Opasnih jer su stavljeni u službu ozbiljnih neprijateljskih interesa, čiji su finansijski i politički kapaciteti da napadnu našu zemlju, gotovo neiscrpni.

Vreme je za odlučnu akciju države. U sklopu borbe sa kriminalom i korupcijom mora se stati na put i političkim sponzorima, podstrekačima na nasilje, koji napadaju ustavni poredak zemlje. Ne sme se potceniti ozbiljnost ovakvih pretnji, niti značaj njihove sinhronizovanosti. Pozivam organe zakona i reda da istraže sve ovakve opasne izjave i one koji su ih izrekli sankcionišu, u skladu sa zakonom. Šta to Nogo zna i u ime koga izgovara najgnusnije pretnje? To je pitanje na koje mora da odgovori državi Srbiji.

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić

