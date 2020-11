Vučević: Egzit zauvek ostati novosadski, njegov značaj za turizam i naš međunarodni imidž je nemerljiv!

Nakon što su mediji u regionu objavili vest da usled krize izazvane pandemijom Egzit festival razmatra selidbu iz Srbije, danas je u Novom Sadu održan sastanak gradonačelnika Miloša Vučevića sa predstavnicima Egzit tima. Na sastanku je gradonačelnik upoznat sa veoma teškom situacijom u kojoj se našla celukupna muzička i manifestaciona privreda u Srbiji i svetu, kao i o praksi evropskih zemalja u vezi sa podrškom svojim najugroženijim industrijama. Sagovornici su tokom razgovora izrazili zajedničku želju da Egzit nastavi sa razvojem festivala u Novom Sadu i Srbiji.

-Značaj Egzita za turizam i međunarodni imidž Novog Sada i Srbije je nemerljiv i zato poručujem svojim dragim kolegama u regionu da će Egzit zauvek ostati novosadski - izjavio je gradonačelnik Miloš Vučević i dodao - Čak i u ovakvoj godini u kojoj je njihova osnovna delatnost praktično izbrisana, Egzit je našao način da nas ponovo učini ponosnim ostvarivši strateško partnerstvo sa dobitnikom Nobelove nagrade za mir i najvećom humanitarnom organizacijom na svetu, Svetskim programom za hranu pri Ujedinjenim nacijama - ističe Vučević i dodaje da su milioni ljudi širom planete kroz Egzitov Lajf Strim videli nove fantastične snimke Petrovaradinske tvrđave i Novog Sada, kao i cele Srbije.

Osnivač Egzita Dušan Kovačević upozorio je da je domaća muzička i manifestaciona scena pred nestajanjem i predložio gradonačelniku Novog Sada da se zauzme da i drugi gradovi u zemlji podrže svoje manifestacije kao što je to učinio Novi Sad, koji uprkos pandemiji nije umanjio davanja za kulturu i turizam.

-Podrška Egzitu je na naš zahtev već godinama većinski prebačena sa budžeta na kulturu na budžet za razvoj turizma, jer upravo na tom polju festival najviše doprinosi lokalnoj zajednici- istakao je Kovačević i dodao - Drago mi je što smo uz veoma teške rezove i pre svega fanatičnim radom ove godine uspeli da sačuvamo radna mesta. To nisu samo brojke i statistika, već živi mladi ljudi koji vole svoj grad, žele da ostanu da žive u njemu i da rade neumorno kako bi nastavili da ga proslavljaju na međunarodnoj sceni.

Na sastanku je istaknuto da bi u cilju ubrzanja oporavka novosadske turističke privrede, trebalo učiniti sve kako bi bila iskorenjena činjenica da će upravo mladi biti ti koji će se prvi ponovo odvažiti na putovanja, kad se za to steknu bolji epidemiološki uslovi iduće godine. Egzit festival je od osnivanja do danas domaćoj turističkoj privredi doneo više od 200 miliona evra, a sledećih 200 miliona se očekuje do 2030. godine, dok se vrednost promocije Srbije često navodi kao “neprocenjiva”.

