KRALJEVO ULAŽE U PLANINU GOČ: Nastavljeni radovi na rekonstrukciji puta, do sada završeno 4,6 km (FOTO)

Asfaltiranjem deonice od oko dva kilometra kroz naselje Kamenica, radnici preduzeća "Novi Pazar - put", nastavili su radove na rekonstrukciji puta Kraljevo - Goč.

Do sada je završena rekonstrukcija 4,6 kilometara ovog puta i izgrađen trotoar u dužini od 1,6 kilometara, za šta je utrošeno 170 miliona dinara.

foto: Grad Kraljevo

- Zahvaljujući državi i Javnom preduzeću "Putevi Srbije" dobijena su sredstva u iznosu od 320 miliona dinara kako bi se nastavila rekonstrukcija narednih osam kilometara puta. Nadam se da će nam vremenske prilike dozvoliti da do kraja decembra bude završeno još dva kilometra puta, a na proleće nastavljamo dalju rekonstrukciju - kaže gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić.

Prema rečima gradonačelnika Kraljeva, grad izgradnjom puta i novim sadržajima na samoj planini ulaže u razvoj planine Goč.

foto: Grad Kraljevo

- Uz izgradnju žičare na maloj stazi, koja će biti završena do 9. decembra, izgradnju paviljona vrednu čak 65 miliona dinara, rekonstrukciju terena za košarku i mali fudbal, mislim da će Goč konačno postati destinacija koja će biti omiljena deci Kraljeva, koja na ovoj planini mogu da dobiju pun pansion za samo 1.100 dinara. To je naš cilj, da deca radnika imaju mogućnost da na Goču provedu rekreativnu nastavu, da nauče da skijaju, ali i da svaki građanin Kraljeva to može da plati - dodaje Terzić.

Kurir.rs/J. S.

Kurir