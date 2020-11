KIKINDA ZNA, SJAJAN SU TIM Slika dve mlade doktorke u skafanderima postala je viralna na društvenim mrežama! Evo ko su one (FOTO)

KIKINDA - U situaciji kada osim hroničnog umora, sve više i kovid s posla udaljava "bele mantile", što je slučaj i u kikindskoj bolnici, uključivanje u posao novih lekara vest je koja raduje i njihove već iscrpljene kolege.

Infektivnom odeljenju u ponedeljak se dr Marijana Vilotijević (29) iz Kragujevca, koja je pre nekoliko meseci upisala specijalizaciju za infektivne bolesti. Pojačanju su se obradovale njene koleginice: dr Tijana Marčeta (34) iz Kikinde, specijalista interne medicine i dr Aleksandra Dašić (28) iz Ljiga, specijalizant druge godine interne medicine.

Dr Tijana i dr Aleksandra foto: Privatna arhiva

Slika dve mlade doktorke u skafanderima ovih dana postala je viralna na društvenim mrežama. Brigu o kovid pacijentima na Infektivnom odeljenju, one su preuzele nakon što su dve njihove koleginice, infektolozi, morale da odu na bolovanje zbog ozbiljnih hroničnih oboljenja:

foto: Privatna arhiva

- Na ovom odeljenju sam se našla samo tri i po meseca nakon specijalizacije. Na prvoj liniji odbrane od kovida, tu je i moja mlađa koleginica dr Aleksandra Dašić. Iskreno smo se obradovale kad nam se priključila još jedna mlada koleginica, dr Marijana Vilotijević.

Stigla u pomoć: Dr Marijana foto: Privatna arhiva

U nekoliko navrata, ona je dolazila na ovo odeljenje i pomagala, kad je bilo potrebno. Radila je i u febrilnoj ambulanti kikindske bolnice. Nadam se da će ovde ostati duže jer Aleksandra i ja same više psihički i fizički ne možemo da nosimo ovaj posao - iskrena je dr Marčeta. Ljubazno nam je, osim već čuvene fotografije u skafanderima, ustupila i onu na kojoj je sa dr Dašić:

Pomozite lekarima, smanjite kontakte Slikovito rečeno, Kikinda gori od korone. Ima zaista puno zaraženih ljudi. Pozivam sugrađane da nose maske, peru ruke i izbegavaju kontakte sa drugim osobama. Apelujem i na srednjoškolce i studente da vode računa o svojima, ali i o životima svojih starijih ukućana i srodnika. Biće vremena za druženje. Ako želite i nama da pomognete, smanjite kontakte - podvlači dr Marčeta. Oboleli lekari, sestre, laboranti… Koronom je u kikindskoj bolnici zaraženo sedam lekara, osam medicinskih sestara, četiri laboranta, kao i trojenemedicinskih radnika. Tri anesteziologa su pozitivna, pa su na poslu samo još tri lekara iste specijalnosti. Ni u Domu zdravlja ništa bolja situacija. Kovid je sa posla udaljio šest lekara, dva stomatologa, četiri medicinske sestre i tri nemedicinske radnice.

- Sa Marijanom se još nismo slikale. Iskreno, nemamo vremena. Iako nam radno vreme traje od 7 do 14 sati, na odeljenju često ostanemo duže i po nekoliko časova. Koleginica Aleksandra je pre nekoliko dana na poslu ostala do 22 sata, nakon što se iskomplikovalo zdravstveno stanje jednog pacijenta. Na odeljenje sam se i ja docnije vratila da joj pomognem. Nije lako i jednostavno, ali smo mi izabrale ovaj poziv. Obavljamo ga sa puno ljubavi i entuzijazma. Dolaskom dr Vilotijević biće nam malo lakše jer smo u obavezi da budemo pripravne 24 sata. To znači da često telefon zazvoni u po noći. Nakon toga san ne dolazi na oči, a pacijenti i posao čekaju naredng jutra - priča dr Marčeta. Najstarija lekarka Infektivnog odeljenja priznaje da raspolaže sjajnim timom ljudi:

1 / 6 Foto: S. Urošev

-Tu su naše medicinske sestre, na čelu sa glavnom sestrom, Milicom Isakov, ali i naše mlade kolege iz febrilne ambulante. Oni obavljaju lavovski deo posla. Divim se i našim anesteziolozima. Uvek su tu da nam pomognu. Infektivno odeljenje ima 14 kreveta, ali mi u bolnici imamo i takozvano Infektivno 2, a u sklopu je Internog odeljenja. Njime rukovodi dr Nenad Veljković, koji je nekoliko godina stariji od mene- kaže dr Marčeta.

