MILINKO JE BIO NAJSIROMAŠNIJE DETE, A SADA POMAŽE DRUGIMA: Gosti u njegovim apartmanima borave BESPLATNO (KURIR TELEVIZIJA)

Milinko Tenjović, od nekada najsiromašnijeg deteta koje je moralo da radi kao sluga šest meseci da bi njegova porodica dobila 100 kilograma brašna za prehranu, postao je vlasnik jedinog dvora u Prolom banji!

Da bi se smestili u ovaj dvorac dečijih uspomena, Milinko svojim gostima ne uzima novac, a čak je i sam očistio korito i izgradio plažu na Prolomskoj reci koja protiče tik pored stare kuće.

"Ne naplaćujem boravak u apartmanima. Računam se da sam od ništa napravio nešto, to me je nateralo da budem ozbiljan i da pomažem drugima. Da ljudi uživaju, mnogo sam radio, namučio sam se mnogo, volim da pomognem, računam i meni su pomogli kad je trebalo...", objašnjava on svoju životnu filozofiju.

Još kao dečak se zarekao da će sačuvati staru porodičnu kuću i uspomene iz detinjstva. U tome ga nije sprečio ni višedecenijsi rad u Francuskoj, ali ni kritike lokalaca koji su se čudili što na staru blatnjaru stavlja PVC prozore.

Naime, kada je iz rodnog planinskog sela Pupovci preneo staru, porodičnu kuću od blata na sam ulaz u Prolom banju, nije bilo prolaznika koji se nije iščuđavao.

"Kritikovali su što sam kupio kuću, da su pvc prozori skuplji nego kuća. Ali rešio sam, neću da je rušim, samo da je adaptiram", objasnio je Milinko u emisiji "300 čuda".

Mnogi su se još više iznenadili kada je staru kuću uzidao u novu.

"Zidovi su jedan metar, a između blata i cigle je ostao vazdušni zid. Zato joj ne treba ni grejanje ni ventilacija, a nema ni vlage", navodi Milinko, za koga svi kažu da ima veliko srce i da je pravi domaćin.

O tome najbolje govori podatak da je u Francuskoj radio za poznate, sestru Žaka Širaka, Brižit Bardo, Edit Pjaf i to kao kao vodoinstalater i majstor za uvođenje grejanja.

Njegov dvor sada je prava atrakcija, u koji je, kako dodaje, uložio više od 300.000 evra. Naravno, bez žaljenja!

