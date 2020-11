KORONA ERUPCIJA U ČAČKU: Grad ostaje bez slobodne postelje za kovid bolesnike SVE VEĆI PROBLEM I BROJ ZARAŽENIH MEDICINARA

Direktor Opšte bolnice u Čačku Miroslav Sretenović izjavio je danas da je situacija na kovid odeljenjima te ustanove kritična s obzirom na to da je znatno više pacijenata koji moraju da budu primljeni na bolničko lečenje od onih koji su spremni za otpust.

Sretenović je naglasio da su kapaciteti popunjeni “do poslednjeg kreveta“.

- Zaista je kritična situacija. Ogroman broj pacijenata je pregledan u ambulanti, a od ukupnog broja pregledanih sigurno je 10 odsto za prijem na odeljenje. Veoma teško uspevamo da napravimo ravnotežu između pacijenata koji se primaju na odeljenje i koji se otpuštaju. Za sada nam je Plava hala 1 sigurnosni ventil što se toga tiče, međutim, sa ovim tempom pacijenata koji stižu u ambulantu, videćemo do kada će i to trajati. Pokušavamo da nađemo neke nove kapacitete, neka nova rešenja, videćemo kako ćemo to uraditi - rekao je Sretenović.

Sve je veći broj zaraženih medicinskih radnika, a prema njegovim rečima postaje problem da se obezbedi dovoljan broj medicinara na dnevnom nivou.

