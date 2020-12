BAKA LEPOSAVA IMA 87 GODINA I NIJE ODLAZILA IZ PRIŠTINE: Sada hoće da joj ruše zgradu, ona neće ni da čuje za preseljenje

Gradske vlasti u Prištini dale su rok članovima 15 porodica da do danas, prvog decembra, napuste stanove, jer će ih u suprotnom iseliti. Obrazloženje za iseljenje je da je na tom prostoru u centru grada počela gradnja podzemne javne garaže, a njihovu zgradu treba srušiti.

Među stanarima takozvanog Paviljona E, kod zgrade "Radio Prištine" i Narodne biblioteke je i Leposava Stojanović, baka od 87 godina koja nije napuštala Prištinu.

Neki od stanara suočeni sa rokom za iseljenje već prazne svoje stanove. Leposava Stojanović neće stvari da prenosi dok joj ne obezbede drugi stan. Ne pristaje ni na dobijanje kirije za plaćanje stana.

"Oni su ponudili ovako - samo kirija. Ta tri stana što su našli za mene, oni su rekli namešteni su sve samo da uđe baka. To je cilj njima, samo da ja uđem i izađem i to je gotovo. Ja sam rekla: 'Je li za stalno taj stan što mi dajete, da mi date rešenje'? Oni kažu, ne, nego pod kiriju. Pod kiriju neću, jer ja gotovinu za veresiju ne dajem, to da vam je jasno. Oni kažu pa šta ćemo? Ja kažem dajte mi stan, oni kažu nemamo, pa dobro isplatite mi, ovo je strogi centar", kaže Leposava Stojanović.

Otišli su opštinari od bake Leposave bez odgovora. Ona preseljenje u Gračanicu ili neku drugu srpsku sredinu neće. Navikla je sa komšijama među kojima su i Albanci, Turci.

"Ja bih želela iskrena da budem da smo svi zajedno. Mnogo smo lepo živeli, zajedno smo radili. Sada kada bi me ubacili u neku zgradu gde ne poznajem nikoga, možda bih imala ipak neko maltretiranje, a ovako ovde smo svi kao jedna malo veća porodica, ja ne mogu vama ispričati kako smo se slagali", dodaje baka Leposava.

Baki Leposavi stan je dodelio Studentski centar, pre 47 godina. Ne veruje gradskim vlastima Prištine, pa poziva u pomoć kako centralne prištinske institucije, tako i vlasti u Beogradu.

Iz Ministarstva za povratak i zajednice u kosovskoj vladi kažu da neće da dozvole da Leposava Stojanović ostane bez krova nad glavom, da su u kontaktu sa prištinskim vlastima i da podršku traže i od ambasadora uticajnih zemalja.

"Ono što možemo svi zajedno da učinimo u ovom trenutku, to je da svakako ne dopustimo da Leposava ostane bez krova nad glavom. Prosto mi nemamo veliki broj Srba koji danas živi u Prištini. Ako se ne potrudimo da i oni koji žele tu da ostanu, to i učine, onda ćemo zaista biti u problemu da generalno u budućnosti pozivamo one koju su se raselili da se u Prištinu vrate", poručuje Dalibor Jevtić, ministar za povratak i zajednice.

Zabrinuti stanari takozvanog Paviljona E kažu da je na gradskim vlastima Prištine bilo da intervenišu i bez javne garaže, ali kako bi im pomogli da upristoje zgradu u kojoj žive, jer su, ako ništa drugo, redovno plaćali porez na imovinu.

