ALARMANTNI PODACI DOKTORA ČEKANCA: U Kraljevu nema porodice gde se korona nije proširila

Broj pozitivnih na korona virus u Kraljevu približava se cifri od 5.000.

Virus je ušao u gotovo sve javne ustanove, ali i domove i porodice. Procena je da je broj asimptomatskih slučajeva od osam do 10 puta veći.

Epidemiolozi smatraju da se Kraljevo vrlo brzo približava cifri od 50 do 60 hiljada zaraženih, računajući i one asimptomatske slučajeve naravno, dakle sa onima koji i ne osećaju simptome bolesti, što znači da je 50 odsto populacije prokuženo i da će virus sve teže nalaziti put do osetljivih kategorija stanovništva.

To je rekao doktor Radovan Čekanac, iskusan epidemiolog i član štaba za vanredne situacije, na osnovu brojnih parametara. Jedan od osnovnih parametara je i broj od 5.000 zaraženih, odnosno konstantan rast novoregistrovanih slučajeva.

Čekanac očekuje da će ovakva situacija potrajati još oko 10 dana i da se potom može očekivati manji broj zaraženih, ali očekuje i veliki pritisak na bolnice.

"Biće daleko više težih slučajeva do kraja ovog meseca. I nažalost, mislim da ćemo imati još dosta preminulih. Najveći broj novoregistrovanih slučajeva su očekivani slučajevi i slučajevi iz kontakata, jer je virus ušao u porodice. Ja mislim da nema porodice gde se nije proširio na jednog, a imamo i čitave porodice zaraženih", objašnjava Čekanac.

U Kraljevu je od juče još 238 lica kod kojih je dokazano prisustvo virusa. U Opštoj bolnici od kovida 19 leče se 72 pacijenta, a sedam je na intenzivnoj nezi. Četiri pacijenta iz Kraljeva i jedan pacijent iz Vrnjačke Banje su preminuli u protekla 24 časa.

Što se tiče Gerontološkog centra, situacija u tom domu za stara lica se pomno prati. Do sada je virus otkriven kod 28 korisnika i devet zaposlenih. Svi pacijenti iz Gerontološkog centra koji su bili u Opštoj bolnici na lečenju, njih četvoro, otpušteni su sa dobrom opštom zdravstvenom slikom.

